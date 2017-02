Historisk notering på bostadsmarknaden

Umeå Bostadsmarknaden i Umeå fortsätter skjuta i höjden I januari passerade för första gången snittpriset barriären 30 000 kronor per kvadratmeter.

Efter att snittpriserna på bostadsrätter i Umeå stått rätt stilla under årets första nio månader så började det röra på sig uppåt igen i oktober i fjol och under de sista månaderna 2015 steg priserna kraftigt. Prisökningen har fortsatt i början på det nya året och enligt Mäklarstatistik sprängdes därmed ännu en barriär på fastighetsmarknaden: i januari låg för första gången snittpriset på en lägenhet i Umeå på över 30 000 kronor per kvadratmeter.

Det innebär att resan från 20 000 kronor per kvadratmeter till 30 000 kronor per kvadratmeter bara tagit några år – 20 000-kronorsvallen slogs under 2014.

En förklaring till den kraftiga prisökningen är förstås att några extremt dyra objekt har dragit upp snittpriset. VK rapporterade i går om att tre rekorddyra lägenheter såldes på Tjärhovsgatan på Teg i början på året: en fyra för 7 950 000 kronor, en 130 kvadratmeters lägenhet för 6 950 000 och en 121 kvadratmeters för 6 395 000 kronor.

Sett över den senaste tremånadersperioden är snittkvadratmeterpriset på bostadsrätter 28 718 kronor baserat på 229 objekt, en ökning på sju procent, enligt Mäklarstatistik.

Även i riket i stort har priserna gått uppåt det senaste kvartalet, dock endast med en procent.

Samtidigt som bostadsrättspriserna slagit nya rekord har villapriserna vänt nedåt i Umeå. Det senaste kvartalet handlar det om en minskning på tre procent enligt Mäklarstatistik. Medelpriset på en villa i Umeå ligger för närvarande på 3,2 miljoner.