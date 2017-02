På spaning efter rariteter

Veckans Förening För en tid sedan hölls för 25:e gången Ume Bird Race, en tävling där det lagvis gäller att se så många fågelarter som möjligt under sex och en halv timmes fågelskådning.

Sedan 1993 har det i Umeå hållits lagtävling i hur många fågelarter som kan ses på en dag. Ume Bird Race, UBR, är Sveriges kanske populäraste fågeltävling. Den anordnas på en tid på året då fåglarna är ganska få på dessa breddgrader, vilket gör att fåglar som är lätta att se under sommarhalvåret blir verkliga rariteter och extra roliga att hitta. Tiden med skådarljus är dessutom begränsad, vilket gör att taktikmomentet att välja rätt rutt ofta blir avgörande. En annan framgångsfaktor är den festliga genomgången av resultatet på kvällen efter racet.

Startskottet för tävlingen gick på Skogshögskolans parkering. Vid målgången hade 30 lag, totalt 104 deltagare, återsamlats med ifyllda protokoll över sedda arter. Protokollen hölls väl dolda för konkurrerande lag. Först vid kvällens middag med artgenomgång offentliggjordes vilka arter som respektive lag hade sett.

För att få så mycket spänning som möjligt vid artgenomgången behandlas först de riktigt vanliga fågelarterna, som till exempel skata, kråka, talgoxe och blåmes. Vanligtvis brukar alla lag ha sett samtliga av ungefär 15 riktigt vanliga arter. Därefter går man igenom de mindre vanliga arterna. Så fortsätter genomgången av arter till dess att de riktiga rariteterna avhandlats och ett segrande lag kan koras.

När alla arter hade gåtts igenom fanns det två lag som båda hade sett 41 arter. Segraren av de två lagen blev det lag som hade kört minst antal kilometer, vilket var Sävar socken FF, bestående av Ulf Skyllberg, Andreas Bernhold, Andreas Drott och Per Bernhardtson.

Avgörande för utgången blev den lappsparv som höll till med cirka 400 gulsparvar vid en ladugård i Stöcke. Förutom totalvinsten segrade Sävar Socken FF även i bilklassen. Tre Trägna Trampare (Isak Vahlström, Albin Enetjärn och André Ahlberg) tog hem segern i cykelklassen och av de tre lag som utnyttjade apostlahästarna och lokala kommunikationsmedel stod laget Ben och Buss (Maud Tyboni, Anki Hambäck, Lena Bondestad, Lena Hörstedt och Margareta Sundin) som segrare.

Enda deltagande lag i skidklassen, The skis are no limit, (Magnus Magnusson, Eric Cronvall och Jean-Michel Roberge) kunde ohotat ta hem segern i sin klass.

Med applåder till segrande lag och till kvällens konferencier, ornitologen Christer Olsson, avslutades lagtävlingen Ume Bird Race.