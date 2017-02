Försvunnen flicka hittades tack vare Iphone

Umeå En 15-årig tjej gick vilse vid Grössjön i dag – tack vare hennes mobil kunde polisen lokalisera henne.

Den 15-åriga flickan var ute i skogen vid Grössjön utanför Umeå under lördagen när hon gick vilse.

Enligt polisen hade hon varit borta sedan 13-tiden på lördagen och när hon inte hittade hem ringde hon sin pappa som åkte ut med skoter och letade henne under flera timmar. När han inte funnit henne på eftermiddagen så kontaktades polisen vid klockan 17.30.

– Polisen kunde sedan lokalisera henne vid 18.30-tiden, det gick ganska snabbt. Man kunde hitta henne via appen ”Find my Iphone”. Via den kunde man se vart hon befann sig, säger Simon Wormö, RLC-befäl vid polisen.

Flickan var nedkyld men utom fara och blev hemskjutsad av polisen.