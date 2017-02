Nyheter För en man gick det helt galet i en drive in-kö i Piteå i kväll, skriver norran.se.

Polisen i Norrbotten rapporterar att en förare, en man i 25-årsåldern, uppges ha kört in i en drive in utanför en hamburgerrestaurang i Piteå. Dock körde han in från fel håll och ska ha repat flera bilar på sin färd.

Mannen fick följa med polisen från platsen för provtagning. Han misstänks för rattfylleri.

ELIN ALA/NORRAN