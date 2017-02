Sambos döms till fängelse

Umeå En man och två kvinnor har dömts för flera brott vid Umeå tingsrätt. För två av dem väntar en tid i fängelse.

De brott som de dömda fått stå till svars för begicks i huvudsak under 2015. Mannen och en av kvinnorna var under den här tiden sambos i Umeå. Kvinnan döms bland annat för att ha överlåtit betydande mängder narkotika under perioden maj-november det året. Affärerna skedde till viss del över sms och i chatt-konversationer på internet.

Mannen har, utöver flertalet narkotikabrott, även dömts för grov olovlig körning. Det var i slutet av april som han ertappades med att köra bil trots att hans B-körkort dragits in.

Den andra kvinnan, den enda av de dömda som fortfarande bor kvar i kommunen, har olovligen innehaft flera typer av narkotiska preparat – bland annat amfetamin och kokain.

Påföljden för samboparet blir fängelse i fyra månader medan den andra kvinnan får villkorlig dom samt dagsböter på sammanlagt 23 000 kronor.