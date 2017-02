Resultat Vänspelen

Längdskidor Här är resultaten från Vänspelen.

D9-10, 1.5 km: 1) Telma Jakobsson, Lycksele IF, 06:49, 2) Lisa Hilli, IFK Umeå, 07:05, 3) Matilda Westergren, Täfteå IK, 07:17, 4) Maja Olofsson, do, 07:22, 5) Mina Jakobsson, Lycksele IF, 07:23, 6) Iris Grimbert, IFK Umeå, 07:31, 7) Ella Åström, Täfteå IK, 08:01, 8) Moa Timby, do, 08:18, 9) Meja Burman, Skellefteå SK, 08:28, 10) Molly Hampusson, Röbäcks SK, 08:41, 11) Ella Westung, IFK Umeå, 10:02, 12) Signe Gunnebrink, do, 12:26.

H9-10, 1.5 km: 1) Frans Lundberg, IFK Umeå, 06:12, 2) Vegard Nordbrandt, Åsarna IK, 06:27, 3) Arvid Nordin, Lycksele IF, 06:39…5) Dennis Vilhelmsson, IFK Umeå, 07:09, 6) Einar Törnblom, do, 07:10, 7) Axel Larsson, do, 07:17, 8) Nils Wallenius, do, 07:20, 9) Stellan Gundale, Täfteå IK, 07:22, 10) Hannes Lidman, do, 07:26, 11) David Lindgren, IFK Umeå, 07:31, 12) Lukas Eriksson, do, 07:43, 13) Manfred Nordin, Lycksele IF, 07:54, 14) Hampus Mood, Skellefteå SK, 08:41, 15) Alfred Nybom, Vindelns IF, 08:49.

D11-12, 2.5 km: 1) Maja Lundholm, Täfteå IK, 08:35, 2) Ida Åström, do, 08:45, 3) Nora Wallenius, IFK Umeå, 08:51, 4) Anna Johansson, do, 08:59, 5) Nora Feil Lindmark, Skellefteå SK, 09:11, 6) Ebba Westergren, Täfteå IK, 09:30, 6) Philippa Sjöström Lönnback, Storumans IK, 09:30, 8) Thea Nilsson, Skellefteå SK, 09:41, 9) Nea Malm, do, 09:46, 9) Linn Åkesson, Täfteå IK, 09:46, 11) Ebba Nilsson, Vindelns IF, 10:06, 12) Tyra Larsson, IFK Umeå, 10:07, 13) Saga Hampusson, Röbäcks SK, 10:21, 14) Ida Björk, Skellefteå SK, 10:28, 15) Elsa Henriksson, do, 10:33, 16) Tilde Magnusson, Byske SK, 10:40, 17) Moa Gunnebrink, IFK Umeå, 11:18, 18) Nova Westung, do, 12:01, 19) Ida Franck, Skellefteå SK, 13:55, 20) Ebba Örberg, Spöland Vännäs IF, 16:29.

H11-12, 2.5 km: 1) Ivar Törnblom, IFK Umeå, 08:14, 2) Otto Timby, Täfteå IK, 08:28, 3) Rasmus Vilhelmsson, IFK Umeå, 09:06, 4) Seth Nordin, Lycksele IF, 09:23, 5) Marcus Germann, IFK Umeå, 09:25, 6) Hjalmar Mood, Skellefteå SK, 09:29, 7) Edvard Svensson, Vindelns IF, 09:55, 8) Walter Nordmark, Täfteå IK, 10:00, 9) Adam Wahlberg, Burträsk SK, 10:42.

D21-, 11.0 km: 1) Evelina Lundqvist, Bolidens SK, 32:37.

H21-, 16,5 km: 1) Jani Nousiainen, IFK Umeå, 47:18, 2) Tomas Olofsson, Lycksele IF, 50:47.

D19-20, 11.0 km: 1) Olivia Persson, Storumans IK, 32:48.

H19-20, 16.5 km: 1) Erik Björkman, Täfteå IK, 42:56, 2) Carl Schogster, IFK Umeå, 44:51.

D17-18, 8.0 km: 1) Ellinor Jakobsson, Gellivare Skidallians IK, 25:42, 2) Kristina Fridman, Spöland Vännäs IF, 26:16, 3) Nora Bäckström, Robertsfors IK, 26:19, 4) Elin Blomberg, Lycksele IF, 26:34.

H17-18, 11.0 km: 1) Simon Åstot, IFK Umeå, 28:27, 2) Emrik Nordgren, do, 29:13, 3) Jonatan Dahlberg, Skellefteå SK, 29:49.

D15-16, 5.5 km: 1) Magdalena Nilsson, IFK Umeå, 15:05, 2) Ida Lundgren, do, 15:59, 3) Elin Vesterlund, Vännäs SK, 17:15, 4) Tua Germann, IFK Umeå, 17:54, 5) Elina Nilsson, Spöland Vännäs IF, 17:55, 6) Gisela Bjursell, Föreningen Norsjö Skidor, 19:22, 7) Agnes Roslund, Malå IF, 19:49, 8) Alva Zakrisson, Lycksele IF, 21:04.

H15-16, 5.5 km: 1) Erik Karlsson, IFK Umeå, 14:20, 2) Jonathan Edman, do, 14:27, 3) Gabriel Nordgren, Vännäs SK, 16:04, 4) Viktor Holmgren, Täfteå IK, 16:27.

D13-14, 3.5 km: 1) Elin Henriksson, Skellefteå SK, 11:22, 2) Elsa Stenlund, do, 12:05, 3) Evelina Crüsell, do, 12:10, 4) Alice Vretblom, IFK Umeå, 12:17, 5) Evelina Nilsson, do, 12:25, 6) Ronja Bjursell, Föreningen Norsjö Skidor, 12:31, 7) Leia Bjursell, do, 12:42, 8) Brule Gundale, Täfteå IK, 13:30, 9) Alva Nilsson, Vindelns IF, 13:39, 10) Nora Engström, Skellefteå SK, 13:41, 11) Ella Burman, do, 13:47, 12) Ingrid Åstot, IFK Umeå, 14:08, 13) Freja Zakrisson, Lycksele IF, 14:13, 14) Alma Lundström, Skellefteå SK, 14:46, 15) Klara Nilsson, Spöland Vännäs IF, 15:15, 16) Moa Magnusson, Byske SK, 15:31, 17) Hannah Eneslätt, Täfteå IK, 15:47,

H13-14, 3.5 km: 1) Isak Lundholm, Täfteå IK, 10:40, 2) Jens Junes, IFK Umeå, 10:46, 3) Arvid Törnblom, do, 10:49, 4) Emil Löfgren, Täfteå IK, 11:05, 5) Oskar Johansson, IFK Umeå, 11:17, 6) Edwin Nordmark, Täfteå IK, 11:20, 7) Benjamin Edman, IFK Umeå, 11:25…9) Hampus Björck, do, 11:27, 10) Rasmus Eriksson, do, 11:40…12) Simon Isaksson Vestermark, Skellefteå SK, 12:06, 13) Hampus Widebo, IFK Umeå, 12:48, 14) Isak Westerlund, Spöland Vännäs IF, 12:50, 15) Andreas Svensson, Vindelns IF, 12:55, 16) Elof Karlsson, IFK Umeå, 13:08, 17) Gustav Berggren, Skellefteå SK, 13:59, 18) Vidar Burman, do, 14:45.

Herrar Motion, 8.0 km: 1) Mikael Lindmark, Skellefteå SK, 23:44, 2) Stefan Björck, IFK Umeå, 24:31.