Resultat Konstvägenloppet

Längdskidor Här är resultaten från Konstvägenloppet.

H 21-, 42 km: 1 ) Martin Rosvall, Lycksele IF, 1:55:08, 2) Björn Rydvall, Lycksele IF, 1:56:36, 3) Nicklas Johansson, Järvsjöby IF, 1:57:56, 4) Simon Sundberg, Skellefteå XC Club, 2:03:23, 5) Erik Nygren, Agnäs IK, 2:06:59, 6) Jesper Lundqvist, Skellefteå XC Club, 2:07:26, 7) Johannes Viklund, Skellefteå XC Club, 2:08:07, 8) Kristofer Linder, Kiruna X-country, 2:08:08, 9) Mats Jonasson, IKSU Längdskidor, 2:10:11, 10) Johan Sandberg, Täftea Ik, 2:10:29, 11) Fredrik Bergman, Östersunds SK, 2:10:35, 12) Erik Löfroth, Skellefteå XC Club, 2:10:55, 13) Claes Rosenqvist, Team Skiproam, 2:12:49, 14) Linus Öberg, Föreningen Milslunkarna, 2:13:46, 15) Henrik Karlborg, Milslunkarna XC, 2:20:16, 16) Viktor Forsberg, Agnäs IK, 2:21:51, 17) Simon Johansson, Vännäs SK, 2:22:04, 18) Rasmus Wrenman, IKSU, 2:22:49, 19) Jonas Olovsson, IKSU Längdskidor, 2:23:05, 20) Jonathan Eriksson, AXA SC, 2:24:37, 21) Vilhelm Hampusson, IFK Umeå, 2:25:58, 22) Andreas Karlsson, IF 30K.se, 2:28:10, 23) Alfred Wikner, Håknäs IF, 2:30:23, 24) Erik Jonsson, Föreningen Milslunkarna XC, 2:32:56, 25) Simon Johansson, Nyåkers IK, 2:33:23, 26) Johan Nyborg, AXA SC, 2:34:56, 27) Anders Lindberg, Nyhammars IF, 2:36:23, 28) Johan Wänman, IKSU, 2:42:28, 29) Gunnar Ågran, Lycksele IF, 2:48:56, 30) Jimmie Bengtsson, Storumans IK, 3:15:26, 31) Robert Mannelqvist, Latiksbergs IF, 3:21:31, 32) Robin Sjöberg, Jalles TC, 3:58:18.

D 21-, 42 km: 1) Anna Lagerskog, Åre ISK, 2:33:54, 2) Amanda Fjällberg, IKSU Längdskidor, 2:36:12, 3) Therése Bäckström, Bjurholm IF, 2:47:01, 4) Helena Karlsson, Umedalens IF, 3:00:48, 5) My Eriksson, Dalasjö IK Framåt, 3:20:23, 5) Hanna Gavelin, Malgovik GOIF, 3:20:23, 7) Karolina Olofsson, Skogis IF, 3:32:49.

H 35-, 42 km: 1) Johan Danielsson, Lycksele IF, 2:13:50, 2) Anderas Olofsson, Jalles TC, 2:14:09, 3) Daniel Ärlebrant, Storumans IK, 2:16:49, 4) Johan Didron, AXA SC, 2:17:45, 5) Hans Sjöberg, Röbäck SK, 2:20:06, 6) Daniel Ogenstedt, Hägglunds Ski Team, 2:22:27, 7) Jonas Nordin, IK Studenterna, 2:26:58, 8) Joel Edeblom, Team Esplanad, 2:32:20, 9) Emil Holmqvist, Föreningen Norsjö skidor, 2:34:06, 10) Edward Hansskog, Tavelsjö IK, 2:36:46, 11) Peter P Göthesson, Lycksele IF, 2:42:30, 12) Carl-Johan Rådström, Åsele IK, 2:53:33, 13) David Persson, Dikanäs IF, 3:18:44.

H 40-, 42 km: 1) Mathias Blomberg, Jalles TC, 2:03:45, 2) Patrik Jonsson, Norum-Djäkneboda, 2:09:25, 3) Fredrik Ragnarsson, Jalles TC, 2:16:53, 4) Magnus Lindberg, Hägglunds Ski Team, 2:17:48, 5) Robin Berg, Lycksele IF, 2:22:13, 6) Jonas Burén, Spölands IF, 2:28:53, 7) David Lindberg, Storumans IK, 2:31:36, 8) Jonas Jonsson, Täfteå IK, 2:35:55, 9) Daniel Billingham, IFK Umeå, 2:40:04, 10) Simon Berglund, IKSU, 2:42:58, 11) Håkan Persson, Stöcke TS Järnet, 2:53:40, 12) Robert Eriksson, Jalles TC, 2:53:45, 13) Joakim Bäckström, Modo Sports Academy, 3:00:24, 14) Johan Oskarsson, Sveaskog IF, 3:15:19.

H 45-, 42 km: 1) Micke Saveman, UPSIK, 2:10:34, 2) Jonas Utterström, Jalles TC, 2:13:26, 3) Eric Oscarsson, Tavelsjö, 2:15:51, 4) Jörgen Norén, Malå IF, 2:21:08, 5) Jonas Arkmo, Team Esplanad, 2:24:15, 6) Fredrik Åhman, IFK Umeå, 2:27:48, 7) Marcus Burström, Byske SK, 2:29:12, 8) Mikael Berg, Tavelsjö AIK, 2:33:31, 9) Magus Håkansson, Modo Sports Academy, 2:39:46, 10) Sven-Johan Hietula, IFK Umeå, 2:46:23, 11) Stefan Norberg, Husum IF, 2:54:00, 12) Joakin Arkmo, AXA SC, 3:16:41.

H 50-, 42 km: 1) Lars Johansson, IFK Umeå, 2:11:08, 2) Bengt-Peder Björn, Fredrika IK, 2:21:09, 3) Johnny Holmbom, Lycksele IF, 2:22:11, 4) Peter Bäcklund, Stöcke TS Järnet, 2:22:56, 5) Patrik Skoglund, Jalles TC, 2:27:06, 6) Jan Forsberg, Agnäs IK, 2:28:19, 7) Erik Johansson, IFK Umeå, 2:31:09, 8) Per-Erik Grahn, Strycksele IF, 2:32:30, 9) Martin Lundberg, Fredrika IK, 2:33:00, 10) Anders Olsson, Jalles TC, 2:35:55, 11) Tore Klingberg, Stöcke TS Järnet, 2:39:32, 12) Åke Vilhelmsson, Strycksele IF, 2:43:39, 13) Stefan Jonsson, Team Esplanad, 2:43:51, 14) Urban Lundström, Stöcke TS Järnet, 3:09:44.

D 50-, 42 km: 1) Ann-Sofie Johansson, Täftea IK, 3:05:01, 2) Lena Olsson, Jalles TC, 3:07:13.

H 55-, 42 km: 1) Jonas Petersson, IFK Umeå, 2:16:32, 2) Jan-Anders Jonsson, Järvsjöby IF, 2:16:37, 3) Jan Eriksson, Norrfors, 2:30:32, 4) Hans Hansson, Åsele IK, 2:35:56, 5) Mats Persson, Röbäck SK, 3:09:10.

D 55-, 42 km: 1) Elisbeth Fries, Ammarnäs IK, 2:54:00.

H 60-, 42 km: 1) Rune Söderman, Jalles TC, 2:16:44, 2) Kurt-Åke Holmqvist, Föreningen Norsjö SK, 2:58:52, 3) Anders Fries, Umeå OK, 3:02:55, 4) Leif Isaksson, IFK Umeå, 3:18:36.

D 60-, 42 km: 1) Gudrun Eirell, Jalles TC, 2:49:06.

H 65-, 42 km: 1) John Arvidsson, Hägglunds Ski Team, 2:16:28.

H 75-, 42 km: 1) Rolf Isaksson, Team Esplanad, 3:12:56, 2) Gunnar Sjöblom, F Västerbottens Skidveteraner, 3:43:52.

H 70-, 42 km: 1) Lars Ledin, I Life IF, 2:37:01.

Herrar Motion, 42 km: 1) Fredrik Nyström, AXA SC, 2:23:45, 2) Roland Edlund, Umedalens IF, 2:28:45, 3) Mathias Nilsson, AXA SC, 2:31:30, 4) Anders Gustafsson, Norrfors IK, 2:37:20, 5) Mikael Wester, VSK, 2:40:23, 6) Peder Ström, Lycksele IF, 2:41:17, 7) Henrik Långberg, IKSU Längdskidor, 2:42:03, 8) Fredrik Lönneborg, Jalles TC, 2:45:18, 9) Erik Spade, Enhörna IF, 2:48:57, 10) Leif Hultman, Jalles TC, 2:51:06, 11) Johan Wikner, Håknäs IF, 2:52:35, 12) Curt Sjöstedt, Team Esplanad, 2:52:55, 13) Roland Lindgren, FK Volvo, 2:53:41, 14) Jens Pettersson, Team Esplanad, 3:00:00, 15) Fredrik Östman, AXA SC, 3:03:22, 16) Mikael Hautaluoma, IKSU Studenterna, 3:05:29, 17) Sven Stigenlöv, Högåkers OK, 3:08:18, 18) William Gustafsson, Lycksele IF, 3:18:12, 19) Stefan Nordin, do, 3:19:01, 20) Leif Eriksson, IFK Rundvik, 3:28:40, 21) Lars Sjöberg, IFK Umeå, 3:30:21, 22) Henrik Sjöberg, do, 3:35:20, 23) Johan Alsén, AXA SC, 3:37:35, 24) David Mirander, do, 3:44:21,

Damer Motion, 42 km: 1) Annika Stålfjäll Reinert, LIV, 3:23:29, 2) Maria Alsén, AXA SC, 3:37:34, 3) Veronica Mirander, do, 3:44:20, 4) Gerd Hällsten Hamreby, Vilhelmina IK, 3:54:25,

Herrar, 21 km: 1) Christofer Nilsson, AXA SC, 1:15:23, 2) Bo Östman, Björna, 1:17:16, 3) Bertil Vallrud, Agnäs IK, 1:22:46, 4) Rickard Gustafsson, Lycksele IF, 1:26:32, 5) Lars Bergstrand, Vilhelmina IK, 1:33:11, 6) Roland Andersson, IFK Umeå, 1:36:37, 7) Dan Hägglund, Lycksele IF, 1:44:39,

Damer, 21 km: 1) Emma Rehnman Astergren, Agnäs IK, 1:27:44, 2) Marita Wikner, Håknäs IF, 1:30:37, 3) Kerstin Sellin, FIK, 1:30:49, 4) Susanne Landby, Håknäs IF, 1:38:05, 5) Inga-Lill Ahlqvist, Åsele IK, 1:38:51, 6) Cecilia Tiger, Lycksele IF, 1:39:34, 7) Gunnel Höök, Fredrika Ik, 1:48:13, 8) Karoline Strand, Lycksele IF, 1:48:34, 9) Gun Rehnman, Agnäs IK, 1:50:04, 10) Malin Nystedt, Lycksele IF, 1:50:48, 11) Anna Karlsson, IFK Umeå, 1:51:17, 12) Julia Forsberg, Vilhelmina IK, 1:59:58, 13) Eva Elonsson, do, 2:00:39.