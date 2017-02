Tiondeplats för Umeås herrar

Längdskidor IFK Umeå Teodor Peterson körde på hårt på förstasträckan, men på andra- och tredjesträckan blev det för tungt och IFK Umeå åkte i mål som tia av trettio startande lag.

IFK Umeå skickade ut Teodor Peterson på förstasträckan och han gick direkt upp i tät och körde på i ett högt tempo. Vid första varvningen hade Peterson spräckt upp fältet något och de var fyra lag i tätklungan medan många lag fick släppa en liten lucka.

På det andra varvet drog Åsarna, Umeå och Piteå ifrån övriga och Teodor Peterson fortsatte hålla bra fart och avstånden till lagen bakom växte. Vid andra varvningen var tättrion 26 sekunder före Mora, Borås och Stockvik.

Efter sju kilometer gjorde Teodor Peterson ett ryck och lämnade Piteå och Åsarna bakom sig. Luckan fortsatte växa hela vägen in i mål där han var 15 kilometer framför.

– Det är härligt att se Teodor åka skidor på det här sättet. På sprintsidan är han tillbaka på den nivån han var när han vann totala världscupen för sprintåkarna. På distanssidan har han lyft sig ett steg. Det är med kontroll, med kraft och sedan är han uthållig också. Det är fin skidåkning han bjuder på, säger SVT:s expert Anders Blomquist.

– Det känns att jag kan åka på bra. Jag försökte köra på tidigt för det kan vi nog behöva. Men det blir så att de hänger med och sen provar jag igen och det blir småförsök överallt så tillslut tog jag det lite lugnt istället och försökte köra på ordentligt en gång. Då bet det, men då blev jag trött istället, men det kanske är naturligt, säger Teodor Peterson till SVT.

Petter Hedman fick gå ut i ett fint läge, men blev på första varvet ikappåkt av både Åsarna och Piteå. Han orkade dock hänga med och låg trea i tätklungan. När Moras Martin Johansson och Stockviks Anders Svanebo kom ikapp och höjde tempot hade Hedman ingen chans att hänga med utan valde att släppa klungan.

Petter Hedman höll därefter ihop det rätt bra och höll sin sjätteplats hela vägen in till varvning där Johan Forsberg gick ut på sistasträckan.

Bara sekunderna bakom Forsberg kom landslagsåkaren Daniel Richardsson som kom ikapp direkt och tog över sjätteplatsen. Han fortsatte tappa på sin sträcka och åkte in som tia.

Det blev en spännande guldstrid där Åsarnas Jens Burman tog in 42 sekunder på Mora, men Falun-Borlänges Oscar Svensson var ännu vassare i spåret och tog in hela 56 sekunder på Mora. När sedan Jens Burman försökte rycka ifrån Svensson in mot upploppet svarade han och kunde vinna guldet åt Falun-Borlänge.