Krafttag tas för att lösa bostadskrisen

Debattartiklar (20170203) Hela 240 av landets 290 kommuner har brist på bostäder, enligt Boverket bostadsmarknadsenkät.

Det har varit brist på bostäder länge, men mest akut var det under den förra regeringen. Boverket konstaterar att Sverige behöver cirka 700 000 bostäder på tio års sikt, för att bemöta bristen på bostäder.

Socialdemokraterna har påbörjat en ny byggoffensiv politik och vi ser till att det byggs minst 250 000 nya bostäder fram till år 2020, därefter 45 000 nya bostäder om året till 2030. Enligt SCB byggdes i Västerbotten år 2014 totalt 246 lägenheter (flerbostadshus) och 2015 cirka 400 stycken. Ett aktuellt exempel på byggpolitiken är den byggbonus som nu når kommunerna. Byggbonusen är till för att ge de kommuner som anstränger sig för att bygga fler bostäder ett ekonomiskt tillskott. Boverket har genom byggbonusen kunnat bevilja ungefär 50 miljoner kronor i statsbidrag för ett ökat bostadsbyggande i fyra av Västerbottens kommuner.

Under åtta år vid makten prioriterade inte alliansregeringen ett ökat bostadsbyggande eller kreativa lösningar för att ställa om till ett hållbart byggande. Under 2006 och 2014 genomfördes många utredningar och uppdrag, dessa resulterade i väldigt få genomförda reformer. Mellan 2006-2014 var bostadsbyggande (flerbostadshus) totalt runt 161 000 bostäder, 2015 fram till andra kvartalet 2016 byggdes totalt 64 000 bostäder. På ett och halv år byggdes alltså 40 procent av det alliansen lyckades med under två mandatperioder. Glädjande nog visar Boverket prognos att cirka 60000 bostäder kommer att byggas bara under 2017 (källa SCB, Boverket).

För att klara jobben och öka bostadsbyggandet krävs en aktiv bostadspolitik, ett tydligt nationellt mål för bostadsbyggandet, insatser för att minska byggkostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn. Det är viktigt med neutrala villkor mellan upplåtelseformerna. Ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden, kunna flytta till utbildning eller jobb måste underlättas.

Hittills under mandatperioden har regeringen gjort många satsningar inom områden några exempel är:

• Cirka 6 miljarder varje år på fler och bättre hyresrätter.

• Investeringsstöd för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.

• 22 punkter framtagna för att det ska bli enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder.

• Bonus till kommuner som bygger bostäder och tar emot nyanlända, stöd till att renovera och energieffektivisera miljonprogramsområden, stöd till att bygga äldrebostäder, stöd för att sanera mark där det kan byggas bostäder.

• Slopat tak för uppskov på inbetalning av skatt för den som säljer sin bostad – vilket ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

Även om bostadsbyggandet går åt rätt håll och takten ökar är vi långt ifrån nöjda. Kommunerna, staten och myndigheterna måste ta ansvar för bostadsförsörjningen och våga prioritera bostadsbyggande framför andra intressen. Socialdemokrater tar sitt ansvar – och tar fram skarpa och effektiva förslag. Så stärker vi den svenska modellen.

Jamal Mouneimne

riksdagsledamot (S)

Lycksele