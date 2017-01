Nordmaling Ridklubbens lokaler i Lögdeå, Nordmaling, har haft besök av tjuvar.

Polisen uppger att inbrottet ska ha skett under natten. Tjuvarna har tagit sig in i lokalerna via fönstret.

Bland det stulna finns bland annat sadlar. En polispatrull är på plats för att påbörja en utredning, uppger Peder Jonsson, polisens kommunikatör i Umeå.