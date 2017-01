Tommy Jonsson: ”En väldigt tuff förening att vara i”

Ishockey Björklövens före detta huvudtränare Tommy Jonsson talar nu ut i en lång intervju på webbsidan hockeysverige.se. Och han kommer med svidande kritik mot sin förra klubb.

– Björklöven är en väldigt tuff förening att vara i, något som jag har märkt så här i efterhand, säger han till webbsidan.

Han berättar om att det var ett spretigt lag då det varit så många olika tränare och sportchefer under åren.

– Det var en mix i laget som var i obalans, anser jag i alla fall, och det hade inte blivit någon kontinuitet på rekryteringssidan. Vi hade bra hockeyspelare på många sätt men för många som hade lika roller. Det var också en svår grupp att få ihop. Jag lyckades inte med det i alla fall, säger han om laget.

Tommy Jonsson hann bara vara med på fem matcher med Björklöven innan beskedet kom – han fick lämna klubben med omedelbar verkan. Något som han blev väldigt besviken över då han menar att han och klubben varit överens med klubbledningen att bygga om laget från grunden.

– Jag trodde ändå att Björklöven skulle ha ett större tålamod med tanke på förvandlingen vi ville göra efter säsong ett som jag var där. Vi hade förstått att det här skulle bli ett stålbad, i alla fall hade jag förberett mig på det, att det skulle bli ett tufft jobb men att det skulle bli lyckosamt i slutändan. En sådan här förändring av norm och kultur tar tid och måste få göra så, säger han till hockeysverige.se

När han får frågan om vad han tänker kring den tränar- och ledarkarusell som är i klubben just nu skrattar han.

– Just nu? (skratt). Den har varit där under väldigt många år. Det här står jag för och det är inget skitsnack: jag sa till Björklöven att ska de bli bra och en förening att räkna med på sikt måste man bygga med på kontinuitet och vara trygg med det som sker i organisationen, säger han.