Zara Larsson klar för Brännbollsyran

Musik Popstjärnan Zara Larsson är klar som ett av dragplåstren på årets upplaga av Brännbollsyran.

Brännbollsyran 2017 Dessa artister är hittills presenterade till Brännbollsyran 2017, fler tillkommer: Kygo (NO)

Zara Larsson

Oliver Heldens (NL)

Showtek (NL)

Kapten Röd

Yellow Claw (NL)

Movits!

Frej Larsson

Astrid S (NO)

Hov1

Jireel

Den sedermera världskända svenska sångerskan har toppat listor jorden runt under året som gått, och har vunnit priser som P3 Guld och Rockbjörnen. I höstas kammade hon dessutom hem två statyetter under MTV European Music Awards.

Utöver flertalet hitlåtar som Lush life, Never forget you och Ain’t my fault är Zara Larsson känd för sitt sociala engagemang och är en stor profil på sociala medier.

Nu lägger hon en exklusiv Sverigespelning, i dagsläget den enda norr om Stockholm, på Brännbollsyran i Umeå den första helgen i juni.

– En historisk dag i Brännbollsyrans historia. Zara Larsson är en av världens hetaste popstjärnor och denna spelning har alla förutsättningar att bli historisk och en snackis under många år framöver. Att världsstjärnor som Zara Larsson och Kygo uppträder i Umeå är unikt och vi är otroligt stolta över att kunna presentera världsartister av denna kaliber till Sveriges bästa festivalpublik, säger festivalgeneralen David Arkhult i ett pressmeddelande.