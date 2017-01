Fyra Oscars-nomineringar till Sverige

Här är de nominerade i de tyngsta klasserna:

Bästa film: "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or high water", "Dolda tillgångar", "La la land", "Lion", "Manchester by the Sea".

Bästa regi: Denis Villeneuve ("Arrival", Mel Gibson ("Hacksaw Ridge"), Damien Chazelle ("La la land"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea"), Barry Jenkins ("Moonlight").

Bästa kvinnliga huvudroll: Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie"), Emma Stone ("La la land"), Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins").

Bästa manliga huvudroll: Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Ryan Gosling ("La la land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic: En annorlunda pappa", Denzel Washington ("Fences").

Bästa kvinnliga biroll: Viola Davis ("Fences"), Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion"), Octavia Spencer ("Dolda tillgångar"), Michelle Williams ("Manchester by the Sea").

Bästa manliga biroll: Mahershala Ali ("Moonlight"), Jeff Bridges ("Hell or high water"), Lucas Hedges ("Manchester by the Sea"), Dev Patel ("Lion"), Michael Shannon ("Nocturnal animals").

Bästa icke engelskspråkiga film: "Under sanden" (Danmark), "En man som heter Ove" (Sverige), "The salesman" (Iran), "Tanna" (Australien), "Min pappa Toni Erdmann (Österrike).