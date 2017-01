Kultur Vi arbetar oförtrutet och vi åstadkommer resultat skriver två representanter ur fredsrörelsen i ett svar till Peter Bennesved.

FÖLJ ÄMNEN Kultur Kulturdebatt Kulturkrönikor

I en krönika i VK (16/1) frågar Peter Bennesved: Var är fredsrörelsen i denna tid av upprustning? Vi artikelförfattare representerar var sin lokala fredsförening, Kristna Fredsrörelsen och IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet). I Umeå finns även fler lokalt verkande fredsföreningar. Vi arbetar oförtrutet och vi åstadkommer resultat, utan den stora mediala uppmärksamhet vi tidvis åtnjutit i Sverige.

Vi svarar alltså: Fredsrörelsen finns mitt ibland oss! I denna tid av oro när säkerhetsfrågorna återigen har hamnat högt på agendan, mobiliserar fredsrörelsen! Den är inte homogen, men många tydliga röster finns! Så nästa gång du möter dina studenter, Bennersved, varför inte nämna något av dessa namn ”i vår tid som kan balansera upp och ge oss perspektiv”:

KG Hammar, fd ärkebiskop, mycket aktiv i sin kritik mot den svenska vapenexporten.

Stina Oscarson, dramatiker och samhällsdebattör, född i Skellefteå, som i hög grad har påverkat den svenska Nato-debatten genom att ta initiativ till den politiskt oberoende Natoutredning som offentliggjordes 2015.

Anders Mellbourn, fd chefredaktör för Dagens Nyheter och chef för Utrikespolitiska Institutet, som inom ramen för Fredsagenda 2014, utredde och synliggjorde möjligheterna för en svensk tyngdpunktsförskjutning från militär till civil krishantering.

Eva von Oelreich, tidigare ordförande i Svenska Röda Korset, fick Anti-atombomsdiplomet 2016 av SLMK (Svenska Läkare mot Kärnvapen) för det engagemang hon visat, både i Sverige och internationellt, för ett kärnvapenförbud.

Fredsrörelsen har på senare år vunnit viktiga segrar när det gäller t.ex. överenskommelserna i FN om ett globalt förbud mot klustervapen 2010 och internationell reglering av vapenhandel (Arms Trade Treaty) 2014.

I fjol vann fredsrörelsen ytterligare en betydelsefull framgång när FN:s generalförsamling 27 oktober 2016 antog resolutionen om att starta förhandlingar om kärnvapenförbud. IKFF tillsammans med SLMK har utfört en stor påverkansinsats via ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) och nu har vi resultatet. 27 mars ska generalförsamlingen inleda sina förhandlingar om detta.

Fredsrörelsen har nytta av kända affischnamn. Minst lika betydelsefulla är aktiva medlemmar som genom personliga besök, brev, paneldebatter m m informerar politiker, militärer och andra beslutsfattare om nödvändigheten av och vägen till nedrustning och fred. Mycket värdefulla är även stödjande medlemmar och sympatisörer som utanför uppmärksamhetens ljus ger sitt viktiga bidrag. Välkommen att delta!

Kristoffer Fredriksson

Kristna Fredsrörelsens lokalförening i Umeå

Birgitta Konradsson

Medlem i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet samt i Svenska Läkare mot Kärnvapen