Sex Umeååkare i världscupen

A-trupp, damer: Hanna Falk, Ulricehamn IF, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Stina Nilsson, IFK Mora, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Jonna Sundling, IFK Umeå, Jennie Öberg, Piteå elit. Emma Wikén, Åsarna IK, Sofia Henriksson, IFK Umeå, Charlotte Kalla, Piteå elit.

Nationell grupp: Anna Haag, Anna&Emil Sportklubb, Maria Rydqvist, Älvdalens IF, Maria Nordström, Ulricehamn IF, Helene Söderlund, IFK Mora SK, Elin Mohlin, Åsarna IK, Linn Sömskar, IFK Umeå, Clara Auland, Sävast Ski Team IF, Lovisa Modig, Sävast Ski Team IF, Mia Eriksson, Piteå elit Frida Erkers, IFK Mora SK, Hedda Bångman, Offerdals SK.

A-trupp herrar:

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Emil Jönsson, Anna&Emil sportklubb, Gustav Nordström, Borås IK, Teodor Peterson, IFK Umeå, Oskar Svensson, Falun-Borlänge IK, Karl-Johan Westberg, Ulricehamn IF. Jens Burman, Åsarna IK, Simon Andersson, Falun-Borlänge SK, Martin Johansson, IFK Mora IK, Johan Olsson, Stockviks SF, Daniel Richardsson, Hudiksvalls IF.

Nationell grupp: Anton Lindblad, Hudiksvalls IF, Gustav Eriksson, Falun-Borlänge SK, Robin Norum, IFK Umeå, Oskar Kardin, Östersunds SK, Anders Svanebo, Stockviks SF, Anton Persson, SK Bore, Simon Persson, IFK Umeå, Erik Silfver, IFK Umeå, Karl-Johan Dyvik, Falun-Borlänge SK, Johan Edin, IFK Mora SK, Anton Karlsson, Åsarna IK.

