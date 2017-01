Resultat från Stora Vildmannaloppet

Längdskidor Här är resultaten från Stora Vildmannaloppet.

H19-20, 40 km (k): 1) Erik Björkman, Täfteå IK, 1.57.11, 2) Emanuel Näslund, Skogslöparna, 2.54.06.

D21-, 40 km (k): 1) Ulrika Axelsson, SYA SK, 2.13.01, 2) Emma Sjölander, IFK Umeå, 2.13.48, 3) Terese Therell, do, 2.17.52, 4) Sofia Lindberg, Robertsfors IK, 2.21.36, 5) Elin Johansson, Föreningen Milslukarna XC, 2.49.15, 6) Karin Lorich, AXA SC, 3.26.33, 7) Johanna Westberg, Ammarnäs IF, 3.35.13, 8) Linn Björlenäs Lamberg, IK Studenterna, 3.44.29.

H21-,40 km (k) : 1) Johan Lövgren, Vännäs SK, 1.48.47, 2) Joel Bodén, Skellefteå SK, 1.50.44…4) Petter Hedman, IFK Umeå, 1.56.48…6) Johan Forsberg, do, 2.00.06, 7) Christian Lejon, Stöcke TS Järnet, 2.02.06, 8) Tommy Hedlund, Umeå Sports Club, 2.04.05, 9) Andreas Andersson, Milslukarna XC, 2.04.06, 10) Jesper Lundqvist, Skellefteå XC, 20.04.43…13) Martin Åkerlund, Kågedalens SK, 2.06.09…16) Mats Jonasson, Iksu, 2.08.16, 17) Daniel Holmgren, IFK Umeå, 2.09.35…19) Markus Jansson, do, 2.09.25, 20) Lars Johansson, Lycksele IF, 2.09.49, 21) Johan Danielsson, do, 2.09.57…23) Niklas Markström, Skellefteå XC, 2.11.20…26) Erik Nygren, Agnäs IK, 2.13.46…28) Henrik Karlsborg, Stöcke TS Järnet, 2.14.00, 29) Jan-Anders Karlsson, 1Life IF, 2.14.11, 30, 30) André Nygård, Håknäs IF, 2.14.26…32) Jonas Olovsson, Iksu…35) Vilhelm Hampusson, IFK Umeå, 2.28.26, 36) Alfred Wikner, Håknäs IF, 2.20.27, 37) Steffan Lloyd, XC Ottawa, 2.21.59, 38) Viktor Forsberg, Agnäs IK, 2.22.02, 39) Johan Albertsson, Umara Sports Club, 2.22.11…41) Johan Nyberg, AXA SC, 2.29.42, 42) Simon Johansson, Nyåkers IK, 2.33.57, 43) Jon Larsson, Dikanäs IF, 2.36.21, 44) Joakim Andersson, Milslukarna XC, 2.39.16, 45) Andreas Brink, AXA SC, 2.45.00, 46) Mikael Lundbäck, Skogis IF, 2.53.07, 47) Johan Schols, Spöland Vännäs IF, 2.58.09…49) Björn-Erik Lilja, IK Studenterna, 3.44.28.

D35-, 40 km (k): 1) Lisa Övling, Milslukarna XC, 2.54.01.

H35-, 40 km (k): Stefan Sjölund, Skogslöparna, 2.06.59, 2) Andreas Olofsson, Jalles TC, 2.11.31, 3) Rikard Höög, Iksu, 2.13.49, 4) Robert Forsgren, Jalles TC, 2.14.49, 5) Patrik Rådström, Volvo FK, 2.15.16, 6) Simon Ingvarsson, IFK Umeå, 2.15.27…8) Jonas Nordin, IK Studenterna, 2.21.44, 9) Peter Öbrand, Lycksele IF, 2.24.24, 10) Johan Karlsson, Milslukarna XC, 2.25.50, 11) Johan Burén, Spölands IF, 2.28.28, 12) Andreas Lindgren, Bygdsiljums SK, 2.33.26, 13) Jonas Eilertsen, AXA SC, 2.38.51…15) Leif Sundberg, 2.58.28.

H40-, 40 km (k): 1) Thomas Westman, Molidens IK, 2.02.06, 2) Peter Berglund, Skellefteå XC, 2.04.44, 3) Fredrik Ragnarsson, Jalles TC, 2.09.42, 4) Fredrik Samuelsson, Röbäcks SK, 2.10.29, 5) Per Stenberg, Norum-Djäkneboda SK, 2.16.28, 6) Magnus Sjöström, AXA SC, 2.17.58, 7) Tore Stigbrand, Milslukarna XC, 2.20.48, 8) Robin Berg, Lycksele IF, 2.30.41, 9) Jon Gabrielsson, Norsjö, 2.31.01, 10) Daniel Billingham, IFK Umeå, 2.34.01.

H45-, 40 km (k): 1) Jörgen Gustafsson, Skellefteå XC, 2.04.17, 2) Tomas Wallin, Team Esplanad, 2.08.41, 3) Håkan Lundberg, Skellefteå XC Club, 2.09.22, 4) Olof Stenlund, Team Esplanad, 2.11.25, 5) Jonas Utterström, Jalles TC, 2.13.32…7) Eric Oscarsson, Tavelsjö AIK, 2.16.13., 8) Magnus Rudehäll, Team Esplanad, 2.16.24, 9) Jörgen Norén, Malå IF, 2.19.53, 10) Jonas Arkmo, Team Esplanad, 2.27.29, 11) Erik Nilsson, Umedalens IF, 2.33.59.

D50-, 40 km (k): 1) Anna Ildgruben, IFK Umeå, 2.35.42, 2) Ann-Sofie Täfteå IK, 2.53.48, 3) Agneta Gustafsson, IFK Umeå, 3.32.15.

H50-, 40 km (k): 1) Johan Svensk, Team Esplanad, 2.18.19, 2) Lars Stenvall, Spöland Vännäs, 2.19.46, 3) Jonny Holmbom, Lycksele IF, 2.21.53, 4) Martin Lundberg, Fredrika IK, 2.22.14, 5) Simon Lundberg, NCC IF, 2.32.45…7) Stefan Jonsson, Team Esplanad, 2.37.36, 8) Tore Klingberg, Stöcke TS Järnet, 2.40.27, 9) Mattias Pettersson, 2.51.25, 10) Torgny Näslund, Skogslöparna, 2.54.04.

D55-, 40 km (f): 1) Ingegerd Andersson, Norrfors IK, 2.54.19.

H55-, 40 km (k): 1) Per-Åke Domeij, Hägglunds, 2.25.39, 2) Gert Lind, Team Esplanad, 2.27.16, 3) Mats Persson, Röbäcks SK, 3.07.38.

D60-, 40 km (k): 1) Gudrun Eirell, Jalles TC, 2.47.37.

H60-, 40 km (k): 1) Bengt-Olof Hagström, Hägglunds, 2.13.39, 2) Rune Söderman, Jalles TC, 2.17.54.

H70-, 40 km (k): 1) Bengt-Ove Berglund, IFK Umeå, 2.44.17.

H75-, 40 km (k): 1) Gunnar Sjöblom, Västerbottens skidveteraner, 3.25.43.

Dam, motion, 40 km (k): 1) Linnéa Forssén, Skogis IF, 2.34.42, 2) Lia Arvidsson, IFK Umeå, 2.45.13, 3) Maria Wallgren, NCC IF, 2.51.41, 4) Anna Grön, IK Studenterna, 3.01.22…6) Josefin Pettersson, AXA SC, 3.16.02, 7) Ida Nyberg, Milslukarna XC, 3.16.24.

Dam, motion, 20 km (k): 1) Elina Rönnlund, IFK Umeå, 1.00.23…3) Rebecca Öhrn, do, 1.02.48, 4) Klara Abrahamsson, do, 1.07.59, 5) Magdalena Nilsson, do, 1.08.19…7) Linn Schogster, do, 1.11.00, 8) Malin Fredriksson, Lycksele IF, 1.14.51, 9) Pernilla Jansson, Försvarsmakten, 1.15.08, 10) Elina Nilsson, Spöland Vännäs IF, 1.17.27, 11) Tua German, IFK Umeå, 1.21.11, 12) Marita Wikner, Håknäs IF, 1.24.53, 13) Marita Lindqvist, Röbäcks IF, 1.28.02, 14) Kajsa Hedin, 1.29.22, 15) Ronja Nilsson, Anundsjö IF, 1.32.34, 16) Åsa Åsberg, 7-mila SK, 1.36.20, 17) Cecilia Tiger, Lycksele IF, 1.39.00, 18) Inger Fjellström, Täfteå IK, 1.40.24…20) Vera Werner, IFK Umeå, 1.46.40, 21) Malin Nystedt, Lycksele IF, 1.46.55.

Herr, motion, 40 km (k): 1) Erik Jonsson, Milslukarna XC, 1.57.40, 2) Rasmus Wrenman, 2.15.45, 3) Mikael Olofsson, Milslukarna XC, 2.17.53, 4) Lewi Köppler, Skogis IF, 2.21.36, 5) Johan Henriksson, IFK Umeå, 2.23.39, 6) Niclas Sjöström, 2.24.41, 7) Erik Rahimi, Iksu, 2.25.49…9) Gustav Eriksson, Nyåkers IK, 2.27.43…11) Markus Thunberg, AXA SC, 2.28.47, 12) Joel Lindegren, Stöcke TS Järnet, 2.30.17, 13) David Åkesson, Obbola IK, 2.31.24, 14) Arna Åhman, Anundsjö IF, 2.32.19, 15) Mattias Jonsson, 2.32.19, 16) Henrik Långberg, Iksu, 2.33.39, 17) Jens Persson, Iksu, 2.34.24, 18) Viktor Bretting, do, 2.35.09, 19) Patrik Stenlund, Lycksele IF, 2.35.46, 20) Per-Jonas Norberg, FK Volvo, 2.36.07, 21) Ulf Jacobsson, Överboda SK, 2.36.45…23) Andreas Zittra, Risböle IF, 2.38.28, 24) Andreas Eriksson, IFK Umeå, 2.38.51, 25) Pierre Johansson, Norrfors IK, 2.39.12…27) Robert Sandström, AXA SC, 2.41.43, 28) Frans Ljungbladh, 2.42.05, 29) Hans Lindfors, Rödåbygdens IK, 2.44.37, 30) Oscar Lindfors, AXA SC, 2.45.46, 31) Anders Gustavsson, Norrfors IK, 2.46.13, 32) Mattias Zakrisson, AXA SC, 2.46.46, 33) Johan Suness, Stöcke TS Järnet, 2.47.30, 34) Svante Drugge, Team Esplanad, 2.50.19, 35) Anders Kjelsson, IFK Umeå, 2.51.47, 36) Johan Forsberg, Håknäs IF, 2.53.53…38) Peter Vestman, Iksu, 2.55.09, 39) Peter Vikström, 2.57.51, 40) Per Carlehed, Lycksele IF, 2.58.35…42) Johan Wikner, Håknäs IF, 2.59.11, 43) Richard Jonsson, Skellefteå SK, 2.59.29, 44) John Brodin, AXA SC, 3.00.36, 45) Lennart Flygare, Stöcke TS Järnet, 3.01.43, 46) Staffan Sten, Täfteå IK, 3.02.07…48) Rickard Gustafsson, Lycksele IF, 3.07.26…50) Erik Johansson, Täfteå IK, 3.09.20, 51) Fredric Genberg, AXA SC, 3.11.46, 52) Andreas Dahlström, Tavelsjö AIK, 3.14.51.

Herr, motion, 20 km (k): 1) David Nordström, IFK Umeå, 55.53…3) William Schultz, do, 58.52, 4) Isak Landström, Skogis IF, 1.01.08, 5) Torben Svensson, do, 1.02,14, 6) Linus Westergren, Täfteå IK, 1.05.15, 7) Roland Edlund, Umedalens IF, 1.10.38, 8) Gabriel Nordgren, Vännäs SK, 1.11.01, 9) Hampus Björck, IFK Umeå, 1.13.41, 10) Stefan Björck, do, 1.14.12, 11) Isak Andersson Lind, do, 1.18.06, 12) Hugo Abrahamsson, do, 1.18.59.4, 13) Oskar Johansson, do, 1.18.59.8, 14) Olov Johansson, do, 1.19.03, 15) Björn Ingebrigsten, 1.19.59, 16) Göran Nilsson, Spöland Vännäs IF, 1.21.39, 17) Mikael Andersson, IFK Umeå, 1.27.19, 18) Kristoffer Fredriksson, 1.42.08, 19) Mårten Werner, IFK Umeå, 1.46.41, 20) Robert Ludvigsson, do, 1.55.44.