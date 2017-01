Resultat från Lilla Vildmannaloppet

Längdskidor Här är resultaten från Lilla Vildmannaloppet.

Knattemix (k): 1) Frida Wikström, Täfteå, 14.47, 2) Elin Edén, Röbäcks SJ, 16.12.

H9, 2 km (f): 1) Vilmer Malm, Täfteå IK, 6.57, 2) Nils Wallenius, IFK Umeå, 7.02, 3) Stellan Gundale, Täfteå IK, 7.07, 4) Hugo Danielsson, Lycksele IF, 7.13, 5) Einar Törnblom, IFK Umeå, 7.18, 6) Axel Larsson, do, 7.25, 7) Philip Ingelsson, Täfteå IK, 7.40, 8) Edvin Koskenniemi, Lycksele IF, 8.05, 9) Manfred Nordin, Lycksele IF, 8.39, 10) Alfons Westerbergh, Gimo IF SK, 9.15, 11) Vilmer Alsbäck, Lycksele IF, 10.00, 12) Melker Eriksson, Lycksele IF, 10.40, 13) Hugo Fors, IFK Umeå, 12.12.

D9, 2 km (f): 1) Lisa Hilli, IFK Umeå, 7.19, 2) Vera Norenius, Hägglunds Ski Team SK, 7.20, 3) Matilda Westergren, Täfteå IK, 7.30, 4) Maja Olofsson, do, 7.31, 5) Ella Åström, do, 7.59, 6) Märta Östberg, IFK Umeå, 8.01…8) Moa Timby, Täfteå IK, 8.58, 9) Molly Hampusson, Röbäcks SK, 9.45, 10) Ella Westung, IFK Umeå, 10.08, 11) Nicole Nordin, Burträsk SK, 10.13, 12) Thea Hansson, IFK Umeå, 17.02, 13) Alice Hansson, do, 17.36, 14) Jenny Hansson, do, 20.50.

H10, 2 km (f): 1) Frans Persson, Storumans IK, 6.04, 2) Frans Lundberg, IFK Umeå, 6.28, 3) Axel Samuelsson, Röbäcks SK, 6.38, 4) Arvid Nordin, Lycksele IF, 6.56, 5) Albin Edsmalm, do, 7.14, 6) Hannes Lidman, Täfteå IK, 7.30, 7) Dennis Vilhelmsson, IFK Umeå, 7.34, 8) David Lindgren, do, 7.56, 9) Lukas Eriksson, do, 8.32, 10) Max Persson, Skellefteå SK, 9.22, 11) Alfred Nybom, Vindelns IF.

D10, 2 km (f): 1) Linnea Arnlöf, Hägglunds Ski Team SK, 7.33, 2) Thelma Stenlund, Skellefteå SK, 7.56, 3) Iris Grimbert, IFK Umeå, 7.59, 4) Mina Jakobsson, Lycksele IF, 8.00, 5) Ida Stenvall, Storumans IK, 8.10, 6) Meja Burman, Skellefteå SK, 8.33, 7) Signe Hallgren, IFK Umeå, 8.56…9) Katja Malm, Skellefteå SK, 9.42, 10) Alice Åström, Vindelns IF, 9.43.

H13, 3 km (f): 1) Arvid Törnblom, IFK Umeå, 9,05, 2) Benjamin Edman, do, 9.23, 3) Isak Andersson Lind, do, 9.26, 4) Edwin Nordmark, Täfteå IK, 9.40, 5) Axel Stenvall, Storumans IK, 10.12, 6) Hampus Widebo, IFK Umeå, 10.25, 7) Joel Nilsson, do, 10.27, 8) Linus Grundström, Täfteå IK, 10.40, 9) Gustav Berggren, Skellefteå SK, 10.50, 10) Elof Karlsson, IFK Umeå, 11.00.

D13, 3 km (f): 1) Elsa Stenlund, Skellefteå SK, 9.54…3) Evelina Crüsell, Skellefteå SK, 10.47, 4) Nora Engström, do, 11.04, 5) Brule Gundale, Täfteå IK, 11.06, 6) Ella Burman, Skellefteå SK, 11.22, 7) Alva Nilsson, Vindelns IF, 11.23, 8) Ingird Åstot, IFK Umeå, 11.53, 9) Alice Larsson, do, 11.54, 10) Wilma Lundqvist, Kågedalens SK, 12.49.

H12, 3 km (f): 1) Elias Malm, Täfteå IK, 10.10.0, 2) Ivar Törnblom, IFK Umeå, 10.10.5, 3) Wilgot Csiky, Lycksele IF, 11.15, 4) Melker Hultdin, IFK Umeå, 11.16, 5) Rasmus Vilhelmsson, do, 11.17, 6) Emil Sehlstedt, do, 12.12, 7) Holger Larsson, Täfteå IK, 12.58, 8) Casper Rönnlund, Botsmarks SK, 14.16, 9) Elias Westerbergh, Gimo IF SK, 16.50.

D12, 3 km (f): 1) Nora Wallenius, IFK Umeå, 10.49, 2) Ellen Norenius, Hägglunds Ski Team SK, 11.20, 3) Thea Nilsson, Skellefteå SK, 11.40, 4) Linn Åkesson, Täfteå IK, 11.42, 5) Philippa Sjöström Lönnbäck, Storumans IK, 11.47, 6) Tilde Magnusson, Byske SK, 12.08, 7) Ebba Nilsson, Vindelns IF, 12.13, 8) Emmy Kärrlander, Täfteå IK, 12.36, 9) Josefin Forslund, Norsjö, 20.22.

H11, 3 km (f): 1) Robin Hilli, IFK Umeå, 11.26, 2) Seth Nordin, Lycksele IF, 11.27.2, 3) Marcus Germann, IFK Umeå, 11.27.8, 4) Ragnar Hultdin, do, 11.41, 5) Edvard Svensson, Vindelns IF, 12.05, 6) Walter Nordmark, Täfteå IK, 12.32, 7) Arvid Andersson Lind, IFK Umeå, 13.56, 8) Alexander Mattsson, do, 14.07.

D11, 3 km (f): Moa Lindgren, Täfteå IK, 10.38, 2) Ida Åström, do, 10.52, 3) Maja Lundholm, do, 11.06, 4) Nea Malm, Skellefteå SK, 11.35, 5) Anna Johansson, IFK Umeå, 11.42…7) Rebecka Winroth, Täfteå IK, 12.24, 8) Tyra Larsson, IFK Umeå, 12.35, 9) Moa Gunnebrink, do, 13.06, 10) Saga Hampusson, Röbäcks SK, 13.08, 11) Thea Lundqvist, Kågedalens SK, 14.22, 12) Nova Westung, IFK Umeå, 15.24, 13) Ellen Johansson, Röbäcks SK, 16.49.

H16, 6 km (f): 1) Simon Strömberg, Täfteå IK, 16.52.7, 2) Erik Karlsson, IFK Umeå, 16.52.9, 3) Jonathan Edman, do, 15.53, 4) Fabian Csiky, Lycksele IF, 18.23.

D16, 6 km (f): 1) Maja Årebäck, Bolidens SK, 17.26, 2) Magdalena Nilsson, IFK Umeå, 17.29, 3) Ida Lundgren, do, 19.09, 4) Linn Schogster, do, 20.17, 5) Elina NIlsson, Spöland Vännäs IF, 21.46.

H15, 5 km (f): 1) Martin Blomberg, Lycksele IF, 12.50, 2) Gabriel Nordrgen, Vännäs SK, 13.53, 3) Jon Trägårdh, IFK Umeå, 14.25.

D15, 5 km (f): 1) Saga Nilsson, Skellefteå SK, 14.03.3, 2) Julia Lundgren, Lycksele IF, 14.03.7, 3) Tua Germann, IFK Umeå, 14.25, 4) Agnes Roslund, Malå IF, 16.35, 5) Julia Järvholm, IFK Umeå, 16.44, 6) Alva Zakrisson, Lycksele IF, 17.00.

D14, 5 km (f): 1) Elin Henriksson, Skellefteå SK, 14.20, 2) Elina Karlsson, do, 15.21, 3) Hugo Abrahamsson, IFK Umeå, 13.10, 4) Jens Junes, do, 13.12, 5) Hampus Björck, do, 13.40, 6) Oskar Johansson, do, 14.14, 7) Rasmus Eriksson, do, 14.33, 8) Simon Isaksson Westermark, Skellefteå SK, 14.56, 9) Andreas Svensson, Vindelns IF, 16.10.

Öppen 2, 5 km (f): 1) Tomas Olofsson, Lycksele IF, 13.27, 2) Fredrik Stendlund, Skellefteå SK, 13.39, 3) Örjan Roslund, Malå IF, 13.41, 4) Elisabeth Berggren, Skellefteå SK, 16.14, 5) Helena Karlsson, Umedalens IF, 16.39.

H19-20, 15 km (f): 1) Erik Björkman, Täfteå IK, 34.43, 2) Carl Schogster, IFK Umeå, 35.00…6) Johan Forslund, Lycksele IF, 41.04.

H17-18, 15 km (f): 1) Simon Karlsson, IFK Umeå, 34.28…3) William Schultz, do, 35.02, 4) Gustav Kvarnbrink, do, 35.23, 5) Linus Nilsson, do, 37.14, 6) Arvid Larsson, do, 39.48, 7) Viktor Sehlstedt, do, 40.49.

D19-20, 10 km (f): 1) Olivia Persson, Storumans IK, 26.26…3) Ida Gustafsson, IFK Umeå, 26.32.

D17-18, 10 km (f): 1) Olivia Alm, Strömnäs, 26.28, 2) Klara Abrahamsson, IFK Umeå, 26.30, 3) Nora Bäckström, Robertsfors IK, 29.33, 4) Elin Blomberg, Lycksele IF, 29.54, 5) Kristina Fridman, Spöland Vännäs IF, 30.32, 6) Jasmine Konradsson, Lycksele IF, 31.27, 7) Vilma Hellström, IFK Umeå, 34.51.