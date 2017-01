Malin Lernfelt: Ordning och reda bra för eleverna

Opinionskrönikor Häromdagen rapporterade Expressen om en rektor som hyllats sedan han infört ”nya hårda regler” som gjort ”succé” och lett till en bättre undervisningssituation.

FÖLJ ÄMNEN Åsikter Opinionskrönikor

Regler som rektorn i fråga dessutom rekommenderar andra skolor att pröva eftersom resultatet blivit så fantastiskt framgångsrikt. För alla som under lång tid oroats över utvecklingen i svensk skola var det glädjande med positiva nyheter. Och inte minst var det spännande med en metod som bevisligen leder till ökad inlärning och en bättre skola Så vilka var nu dessa nydanande regler?

Jo, det handlar om följande: Inga mobiler i klassrummet, ta med böcker och pennor till lektionen, kom i tid, ogiltig frånvaro accepteras inte och mat och dryck får inte förtäras på lektionstid.

Dessutom får eleverna inte springa ut och in i klassrummen som de vill längre, utan måste be om lov om de till exempel behöver gå på toaletten. Detta eftersom många elever satt i system att skylla på toalettbesök för att flera gånger under varje lektion kunna gå ut i korridoren och träffa kompisar.

Snarare än succé vore det på sin plats att tala om chock.

För rimligtvis är det chockartat att regler som borde vara absolut grundläggande i skolan inte är det. Än värre är att det uppenbarligen finns såväl föräldrar som lärare vilka uppfattar saker som att komma i tid till lektioner, inte sitta och smaska i sig mat eller förbud mot att greja med mobilen i klassrummet, som hårt. Rektorn med ”de nya succéreglerna” har redan fått kritik.

Hur kan det ens vara möjligt? Svaret är att vänner av ordning och reda sedan länge motats bort från många skolor och ersatts av kompislärare med mössa inomhus och som tycker att det fräckt och innovativt att spela in musikvideoklipp i appen musical.ly med eleverna istället för att hålla på med tråkigheter som rättstavning eller matematik.

Bara en skola där kompetenta lärare ersatts av vuxenbarn utbildade på högskolor där lärarutbildningen innehåller moment som ”dansa ett namn ” eller ”pyssla en stad” kan hamna i ett läge där ”kom i tid” eller ”ta med böckerna till lektionen” anses vara nyskapande. Det är tyvärr där vi är i nuläget.

Men kanske får man se det hela positivt. Om nu det här med att komma i tid, sluta snapchatta och inte smaska i sig mackor eller slurpa cola när läraren försöker undervisa plötsligt ses som nytt och spännande så kanske det finns en chans att allt fler rektorer, och inte minst kommunstrateger som gillar vara i framkant, tar till sig detta och att det faktiskt införs på skolor runt om i landet.

Ordning och reda har kanske äntligen möjligheten att ses som lika viktigt som digitala verktyg.

Inte minst vore det välkommet eftersom det går i linje med den läroplan och skollag som lyfter fram att barn och unga skall tas på allvar. Vilket man gör först när de vuxna i skolan ställer krav och tror på elevernas förmåga att följa enkla ordningsregler, respektera sina lärare och kunna skilja på klassrum, fritidsgård och matsal.

Malin Lernfelt

Liberal skribent