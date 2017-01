Väntar färre influensasjuka

Lokalt Antalet influensasjuka i landet har minskat sedan årsskiftet, särskilt i norra och mellersta Sverige. Det uppger Folkhälsomyndigheten i sin senaste influensarapport.

I södra Sverige har influensaaktiviteten varit lägre än i resten av Sverige, och där tror man däremot att antalet influensafall kommer att öka den närmsta tiden.

Under vecka 2 hade Västerbotten 16 fall per 100 000 invånare, medan till exempel Götaland bara hade 6 fall per 100 000.

Västerbotten och Västernorrland har legat i topp över flest laboratorieverifierade influensafall utslaget över säsongen, men flest fall per 100 000 invånare har Dalarna.

Influensa orsakas av virus och kan ge symptom som hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon.

Det är riskgrupperna som drabbas hårdast av influensor, och då kan det vara livsfarligt. Det gäller till exempel dem som har en hjärt- eller lungsjukdom eller nedsatt immunförsvar.

Den som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp kan vaccinera sig kostnadsfritt på en hälsocentral eller en privat mottagning, för övriga kostar det 160 kronor.