Umeå FC föll i årets första match

Fotboll Med tio minuter kvar gjorde VPS Vasa matchens enda mål och gav Umeå FC och nye tränaren Andrée Jeglertz en förlust i första matchen för året.

– En besvikelse att vi förlorar, men utifrån prestationen är det mycket vi tar med oss, säger UFC-tränaren.

Umeå FC gjorde på lördagen sin första träningsmatch för säsongen. För motståndet stod fyran i finska högstaligan under fjolåret, VPS Vasa.

– Det var sköt att spela match och unikt att vi får möjlighet att göra det så tidigt. Vi har bara tränat i två veckor och det var första gånhen på stor yta. I det stora hela gör vi en bra lagmässig försvarsinsats. Det var en tuff uppgift för oss mot ett finskt topplag, men vi släppte inte till så mycket chanser. I vårt eget anfallsspel har vi lite för bråttom i bland. Vi hade ett par inlägg och ett par skott på mål, några halvchanser, men vi måste hitta våra roller, positioner och värderingar. När vi kommer upp i andra halvlek blir vi inte tillräckligt farliga, vi måste bli mer ett hot centralt, säger Jeglertz.

Målet som föll var ett inlägg som touchades av en UFC:are in i eget mål.

Lite snöpligt att vi släpper in det. Vi kommer fortsätta att förstärka försvarsspelet vi försvarade inläggen bra, men kommer jobba vidare med det. På något sätt är det så oerhört viktigt att få den här matchen mot ett bättre lag och få en liten avstämning, man kommer in i faser under säsongen när man måste kunna försvara, säger Jeglertz vars lag klarade sig utan skador.

– Det här ger en inspiration för att träna den närmaste tiden. Det är två, tre veckor till nästa match och det här blir som en kick att träna inför den.