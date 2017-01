Villainbrott i Ersmark

Polisen är just nu på väg till Ersmark där det nyss har varit ett inbrott i en villa.

Inbrottstjuven eller inbrottstjuvarna har tagit sig in via ett fönster till en villa på Midnattsvägen och där stulit vissa föremål. Enligt Maria Andersson på polisens region nord är polispatrull just nu på väg till platsen.

Hon vill inte gå in på vad som har blivit stulet.

Polisen ber eventuella vittnen att ta kontakt om iakttagelser som kan ha med inbrottet att göra. Ring då polisen på 11414.

ARTIKELN UPPDATERAS