Gloria Gervitz till Littfest

Världspoeten Gloria Gervitz från Mexico kommer till årets Littfest. Under en helkväll på Bildmuseet, där poesin står i centrum, möter hon och ett flertal svenska och europeiska poeter festivalpubliken.

FÖLJ ÄMNEN Bildmuseet Littfest Bok Kultur

Född 1943 i Mexico City och dotterdotter till judiska migranter från Östeuropa har Gervitz i sitt författarskap förblivit vid temat migration och främlingskap. Migrationer är också titeln på hennes stora livprojekt, en i dag över 150 sidor lång dikt som stått under ständig utökning och revidering under 40 år. Under Littfest samtalar hon med författaren Ida Linde.

Under kvällen, som delvis äger rum i utställningen Perpetual Uncertainty, medverkar också Kayombo Chingonyi, uppmärksammad ung poet från Storbritannien, den prisade polska poeten Kira Pietrek och kroatiska Marija Andrijaševiz. Från Island kommer Sigurbjörg Thrastardóttir och från Frankrike kommer den Spanienfödda poeten Samantha Barendson.

Jenny Tunedal, Mattias Alkberg, Carl Johan de Geer och Christer Hermansson är andra namn på programmet under fredagen, där fritt inträde gäller.

SARA MEIDELL