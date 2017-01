Låt oss vårda kompromissen

Debattartiklar (2017-01-20) Partiegoismen regerar där man framför allt ägnar sig åt att förtala och bekämpa varandra i stället för att gemensamt försöka hitta de bästa lösningarna på de problem som finns i ”nationen”. Det skriver Lars Jacobsson som menar att det gemensamma bästa måste vara målet för politiken.

Regeringsfrågan är fortsatt den allt överskuggande frågan i den politiska debatten på riksnivå. Folkpartiledaren Jan Björklund (L) kom i höstas med den egentligen självklara lösningen i dagens situation med förslag om ett samregerande över blockgränserna. Han fick naturligtvis kritik från övriga partier även om Löfven som vanligt är öppen för samarbete – bara det blir på hans villkor! Ute i landet har man på många håll löst blockpolitikens dilemma med blocköverskridande samarbeten, men det tycks vara omöjligt på riksnivå. I stället fortsätter man att skylla på Sverigedemokraterna som inte följer etablerade spelregler

Det är sorgligt att det inte går att frigöra sig från diskussionen om höger-vänster-skalan som en ofrånkomlig dimension i politiken. Är det inte dags att komma vidare för den demokratiska mitten som ändå representerar den stora majoriteten av medborgare. Framväxten av högernationalistiska partier runt om i Europa inklusive i Sverige borde mana till besinning. Parti- egoismen regerar där man framför allt ägnar sig åt att förtala och bekämpa varandra i stället för att gemensamt försöka hitta de bästa lösningarna på de problem som finns i ”nationen”. Det gemensamma bästa måste rimligtvis vara ett överordnat mål för seriösa politiker. Politiken ses som ett nollsummespel – tillväxt för ett parti måste ske på någon annans bekostnad (detta är ju inte alldeles självklart – det finns en potential att växa i den relativt stora grupp som inte röstar!).

Det har talats om ”svenska” värderingar på sistone – något som visat sig vara ganska svårt att definiera. Kanske är det enklaste att konstatera att i Sverige ”är en ann så god som en ann”. Prioriteringsutredningens grundprinciper för prioriteringar i hälso- och sjukvården kanske skulle kunna vara en användbar utgångspunkt;

1. Människovärdesprincipen, det vill säga att alla har ett lika värde (trots att vi vet att människor värderas olika är det ändå en ofrånkomlig utgångspunkt).

2. Behovs- och solidaritetsprincipen – åt var och en efter behov. Personer med de största behoven (de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten) ska ha företräde till de gemensamma resurserna.

3. Kostnadseffektivitetsprincipen – att det finns en rimlig relation mellan kostnader för en insats och effekten.

4. Till detta kan läggas att man förvisso ska kräva sin rätt, men också göra sin plikt, det vill säga att bidra till sin försörjning och till det gemensamma efter förmåga. Detta är kanske de ”svenska” värderingarna.

För att hitta gemensamt acceptabla lösningar är kompromissen den rimliga metoden. Principer kommer inte sällan obönhörligt i konflikt med varandra. Abortfrågan är ett typexempel på detta. Kvinnans rätt att bestämma över sig själv/sin kropp kommer i konflikt med fostrets/barnets rätt till liv. Vår svenska abortlag är en för de flesta rimlig kompromiss. Vilket är det bästa sättet att åstadkomma det man vill är en ständigt återkommande fråga och det blir mer och mer vanligt att man söker svaret i forskning i stället för ideologier och principresonemang. Politiken blir allt mer evidensbaserad.

Den representativa demokratin bygger på att ”folket” väljer några som ska representera det i olika beslutande församlingar mellan valen. Detta representantskap har förändrats dramatiskt under senare år – ju mer centralt placerade personerna är i partiledningar och regeringar desto mindre av livserfarenhet och personlig tyngd. Liberalernas (Folkpartiets) Jan Björklund är den ende på den nivån med erfarenhet och som också kan gå in i en argumentation och inte bara upprepa floskler. Tyvärr fastnade han i skolan, kärnkraften och Nato under sin tid i regeringen och det är svårt att bredda sig igen – och inte blev det lättare när man blev ”Liberalerna”. Ute i kommunerna finns fortfarande folk med jord under naglarna och ett antal år på nacken, men centralt?

Det finns en argumentationslinje när det gäller den aktuella politiska krisen och för all del det politiska livet över huvud taget, som ser bristen på ideologisk konflikt och avsaknaden av politisk ”passion” som det stora problemet. Jag är inte säker på det. Socialdemokratin under Palme framstår som någon slags förebild för den positionen. Jag tillhör de som tror att Palme i sin arrogans och aggressivitet bär ett stort ansvar för hur politiken senare har blivit. Ett folkhem byggs inte på konflikt! Förvisso kan konflikter ibland vara nödvändiga och utvecklande, men den ständiga konflikt som vi nu lever med är det definitivt inte. England och USA visar tydligt hur det går när konflikt blir politikernas huvudintresse.

Partierna måste nominera folk med erfarenhet och personlig tyngd till centrala positioner och inte som nu politiska broilers. Det får inte räcka med en karriär i de politiska ungdomsförbunden för de tunga uppdragen i riksdag och regering. Ett stort problem med unga oerfarna politiker är att de lätt hamnar i händerna på tjänstemän, lobbyister och rådgivare och i slutänden jurister. På grund av sin oerfarenhet blir de oförmögna till kloka kompromisser och att stå emot partipiskorna.

Den självklara lösningen på regeringsfrågan om det fortsatt blir så att de båda gamla – föråldrade – blocken får ungefär samma röstetal och Sverigedemokraterna en orimligt stor betydelse som vågmästarparti vore att bilda en stor samlingsregering. Eftersom det av tradition varit så att det är partiledaren för det största partiet som får statsministerposten och ingen av de nuvarande partiledarna upplevs som särskilt förtroendeingivande är naturligtvis den enkla lösningen att ge uppdraget till den mest regeringserfarne av partiledarna och dessutom den som föreslog ett samregerande över blockgränsen som statsminister.

Eller om man inte förmår detta bilda en expeditionsministär med teknokrater som får en mandatperiod på sig för att regera utifrån vad forskning och beprövad erfarenhet säger om hur man bäst utvecklar välfärdssamhället som alla partier i grunden ju vill ha. Under tiden får det politiska systemet tänka över sitt existensberättigande!

Lars Jacobsson

Professor emeritus