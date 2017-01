TV: Orkan i Hemavan

Storuman/Tärnaby Klockan 10.00 uppmättes vindbyar på 32,9 meter per sekund i Hemavan. Gränsen för orkan går vid 32,7 meter per sekund. Se hur det blåser i Hemavan här!

Sent på onsdag kväll sattes ett nytt vindrekord för landet då det blåste 47,8 sekundmeter i Stekenjokk i Vilhelmina. Gränsen för orkan går vid 32,7 meter per sekund. Å på torsdag morgon uppmättes medelvindar på 38 meter per sekund. Även i Hemavan blåser det kraftigt. Klockan 10.00 på torsdag morgon uppmättes en medelvind på 19 meter per sekund och vindbyar på 32,9 meter per sekund enligt SMHI.