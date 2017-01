Orkan i länet – nytt vindrekord

Vilhelmina Sent i går kväll sattes nytt vindrekord för landet då det blåste 47,8 sekundmeter i Stekenjokk, Vilhelmina.

I går kväll drog ovädret in över länet. Klockan 19 i går kväll uppmättes vindar på hela 47,8 meter per sekund i Stekenjokk. gränsen för orkan är på 32,7 meter per sekund, vilket alltså innebär att det blåste en och en halv gånger gränsen för en orkan.

Stekenjokk är känt för att bjuda på kraftiga vindar och innehade även det tidigare rekordet på 47 meter per sekund som uppmättes i samband med stormen Hilde 2013.

Nu på morgonen uppmättes byvindar på 43,2 meter per sekund och medelvindar på 38 meter per sekund i Stekenjokk.

Men det var inte bara i Stekenjokk som det blåste kraftigt. Enligt Aftonbladet blåste radiomasten i Saxnäs ned vid 22-tiden i går kväll.

I Jokkmokk, längs E45, blåste två långtradare i diket under kvällen.

Även i Hemavan blåser det kraftigt med medelvindar på 18,3 meter per sekund på torsdagsmorgonen. Liftarna kommer dock att hållas åtminstone delvis öppna under dagen.

SMHI varnar för mycket hårda vindar i hela länet under torsdagen. Från morgonen kommer vindarna i södra Lapplandsfjällen att ligga på mellan 14 och 18 meter per sekund.

Senare under dagen kommer vindarna att nå inlandet och kusten där de västliga vindbyarna kommer att komma upp på över 20 meter per sekund enligt SMHI.