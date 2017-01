Färgrik lyrik i konsertöppning

Musik Drivna konstnärer med rik produktion, men ouppmärksammade av sin samtid – när Norrlandsoperan i kväll öppnar vårens konsertprogram riktas ljus på Emily Dickinson och Fanny Mendelssohn.

FÖLJ ÄMNEN Kultur Musik

– Jag letade efter en poesi som kunde tonsättas till korta satser med tydlig orkesterfärg. I Emily Dickinsons lyrik finns stora teman, natur och kärlek, men samtidigt en exakthet och en slagkraftighet, säger Rolf Martinsson som i kväll presenterar Orchestral Songs on Poems by Emily Dickinson för Umeåpubliken, tonsättningarna av den amerikanska stora lyrikern som nyligen belönades med landets finaste utmärkelse för en tonsättare; Christ Johnson-priset.

– Detta mycket tack vare Lisa Larssons lansering, säger Martinsson, som efter uruppförandet 2009 i Malmö med Ann-Sofie von Otter skrivit om verket för världssopranen Larsson, till en ljusare klangbild och med delvis nya melodier – ett samarbete där tonsättare och sångerska omedelbart fann varandra musikaliskt och som sedan 2011 utmynnat i en rad gemensamma verk.

Tio korta dikter utgör tre grupper av sånger, tematiskt indelade i triptyken Songs of love, songs of life och songs of nature, vardera på ett par, tre minuter.

– Rolf målar väldigt fint med orden. Det blir mycket speciellt när man arbetar med specialskrivet material, ett särskilt ansvar gentemot kompositören, säger Lisa Larsson som med en karriär med bas på världsscenerna i kväll begår Umeå-debut. Ett femtontal gånger har hon framfört verket sedan premiären – ett privilegium, menar hon.

– Det är en väldig present att få återkomma till ett nyskrivet verk och mogna i det.

Kvällens konsert dirigeras av Rumon Gamba och ramas in av två verk av syskonen Fanny och Felix Mendelssohn. Som kvinna gavs Fanny aldrig möjlighet att som brodern Felix verka som tonsättare till yrket, men komponerade mer än 400 verk, varav Ouvertyr som inleder kvällen är hennes enda kända orkesterverk.

SARA MEIDELL