Polisen varnar för ovädret

Lokalt Nu går både SMHI och polisen ut med en varning för ovädret.

Det handlar om det oväder som under dagen drar in från Atlanten, och som väntas ge stormbyar i fjällen och delar av inlandet.

Stormen väntas in mot den norska kusten under dagen, och fortsätter senare in över den svenska fjällkedjan.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för både fjälltrakterna och inlandet. I fjällen väntas vindstyrkor på 20-24 m/s.

”Det blir svårt att förflytta sig och vid lös snö uppstår snödrev som medför problem att orientera sig”, skriver polisen och varnar trafikanter som färdas på vägarna.

För Norrbottens del har det utfärdats klass 2-varningar för både fjällen och inlandet. Här kan stormbyarna bli så kraftiga att det finns risk för skador på byggnader med risk för kringflygande föremål.

Här väntas också större skador på skog och risk för störningar i trafiken samt när det gäller el- och teleförsörjning.

— Det är så blåsigt att det är svårt att gå upprätt när du har en medelvind i stormstyrka. Det finns risk att lösa föremål dras med och att höga fordon välter. Det gäller att vara försiktig. Har man möjlighet att stanna inne är det att rekommendera, säger SMHI:s meteorolog Lisa Frost till TT.

Ett tåg mellan Luleå och Narvik har ställts in till följd av stormen, men inga banor är i nuläget planerade att stängas enligt Trafikverket.