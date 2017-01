Rekordpriser i Umeå

Umeå Efter en nedgång på sensommaren steg bostadsrättspriserna i Umeå under hösten och i december noterades en ny rekordnotering.

Efter 2015 som bjöd på en extrem prisutveckling på bostäderna i Umeå har 2016 varit ett lugnare år. Efter några månader av relativt stiltje steg priserna i början av sommaren för att sedan sjunka något under hösten. Under årets sista månader steg dock priserna igen och i december noterades ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 27 788 kronor enligt Svensk mäklarstatistik, vilket är nytt all time high. På helåret steg priserna med tio procent i Umeå, vilket är aningen högre än rikssiffrorna som landade på sju procent uppåt. Prisökningen har skett trots införande av amorteringskrav.

– 2016 var ett intressant bostadsår framförallt med tanke på införandet av amorteringskravet. Och man kan se effekter åt två håll. De nya reglerna har minskat efterfrågan vilket man kan se tydligast i Stockholm där priserna ökat minst. Å andra sidan har amorteringskravet gjort att utbudet minskat vilket håller priserna uppe, framförallt när det gäller villor, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån i ett pressmeddelande.

– När vi frågar våra mäklare runt om i landet så tror en majoritet på fortsatt stigande priser under 2017. Framförallt tror de på ett fortsatt lågt utbud som kommer motverka prisnedgångar, fortsätter Lars-Erik Nykvist.

Även villapriserna har stigit under det gångna året. Enligt Svensk mäklarstatistik har Umeås villor i genomsnitt blivit åtta procent dyrare under 2016. Dock sjönk priserna en aning under det sista kvartalet, enligt statistiken.