Kolla in snödjupet!

Väder Det har kommit rejält med snö på många håll i länet den senaste veckan, men än så länge är snödjupet inte över en meter enligt SMHI:s snödjupsrapporter.

Längs kusten har veckans snöoväder helt klart gjort av sig även om snödjupen är blygsamma i jämförelse med de som uppmätts i fjälltrakterna. På Holmön har snödjupet exempelvis gått från 10 cm till 30 cm i veckan och i Vännäs från 12 cm till 50 cm!

Enligt SMHI:s snödjupsobservationer är det just nu i Borgafjäll som leder snödjupsligan i länet med 95 cm snö. På delad andra plats kommer Kittelfjäll och Hemavan med 77 cm. Men allt beror ju på hur och var man mäter… Kolla in mätningen i Hemavan nedan som just nu sprids på sociala medier. Av vad den visar – ett djup på cirka en Alex Olofsson och 10 cm, kan man ju inte annat göra än att tolka Hemavan som snödjupsvinnare…