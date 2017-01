Bucht: ”Hon känns dunderfin”

Övrig sport Mats Bucht har tre chanser på V64 med Grand Slam som avgörs på isbanan i Umeå på söndag. Hemmatränaren vurmar speciellt för So Gå Imponera som kommer från en övertygande V75-seger.

– Hon känns dunderfin. Nästan ännu bättre än hur hon kändes inför V75, säger Mats Bucht.

Det är fortsatt isbana och långa broddar i hästarnas skor som gäller på Umåkers travbana. När det var V75 på juldagen vann So Gå Imponera och tog sin andra raka seger. Nu är det dags för en ny start och den här gången i V64 med Grand Slam. Spelet där en ensam vinnare kan ta hem tio miljoner kronor, vilket skedde förra söndagen i Boden.

So Gå Imponera körs av 18-årige lärlingen Felicia Hägglund och startar från 20 meters tillägg i den femte avdelningen.

– So Gå Imponera (V64-4) har varit riktigt bra i de två senaste loppen. Hon känns fortsatt bra och i det senaste jobbet kändes hon dunderfin. Det låter väl lite kaxigt att säga så men hon känns nästan ännu bättre än vad hon gjorde inför V75. Hon är inte så hypersnabb ut, öppnar halvhyfsat, så hon kan ju bli hängande från springspåret på tillägget. Men häxar det inte för mycket och hon kommer ner i banan ska hon räknas. Hon klarar av att göra en del jobb själv också. Det visade hon ju senast då hon gick i tredjespår varvet kvar. Hon trivs bra på brodd och det är min bästa chans på V64, säger Mats Bucht.

– Kusken är ägarnas sondotter och hon har vunnit en gång tidigare med hästen. Hon har kommit igång och börjat köra en hel del och hon blir bra framöver.

Mats Bucht har ytterligare två hästar till start inom V64-spelet. Han kommenterar dem så här.

– Flip A Coin (V64-1) är en vinterhäst som trivs bra med broddar. Men den sista starten är bara att glömma, det blev helt fel där. Han är snabb från start och har ett bra läge. Är ju elva år men möter bara gammelhästar. Han är bättre än raden och näst senast var han ute i V75 i Finland. Jag tycker att han ska räknas med lite chans.

– Missil Brodde (V64-6) var tvåa i årsdebuten och gjorde ett helt okej lopp. Han kom bra till från bakspår och gick hyfsat till slut. Det känns som att han är på gång och det är en häst som är halvgynnad av brodd också. Han har visat tidigare att han springer bra med broddar i skorna. Hästen är hyfsat startsnabb men nu är det bakspår och det gäller att ha lite tur därifrån. Han ska kunna dyka upp där framme i alla fall.

Hur summerar du chanserna för dina V64-hästar?

– Jag tycker att alla tre kan vinna med lite tur. Jag brukar ha bra form på vintern och hästarna känns fina. Så jag tycker inte att spelarna ska lämna bort dem, säger Mats Bucht.

Michael Carlsson, Kanal 75