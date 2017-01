Länsmusiker nominerade till Manifest

Musik Frida Hyvönen, Sofia Jannok och punkbandet Perkulator är bara några från länet som kan prisas på Manifestgalan.

Det är Svenska oberoende musikproducenter som varje år premierar musiker och artister på oberoende skivbolag på Manifestgalan. I dag har de nominerade till 2017 års musikgala, som äger rum den 10 februari på Nalen i Stockholm, släppts.

I kategorin hårdrock återfinns Umeåbandet Cult of Luna med sitt album i samarbete med Julie Christmas, Mariner, som hyllats av kritiker och även är nominerat till P3 Guld.

I punkkategorin är Umeåbandet Perkulator nominerat för albumet med samma namn, och inom pop återfinns Robertsfors-artisten Frida Hyvönen med den rosade skivan Kvinnor och barn. Hyvönen kan också få pris som årets textförfattare.

Umeåbon Sofia Jannok är nominerad för bästa rytm för albumet Orda – This is my land och i musikvideokategorin kan en video med Umeårapparna Erk och Cleo samt Griljonären, för låten Vamenarom? och regisserad av Erik Svetoft, vinna pris.