Björklöven Björklöven åker ner till Karlskoga för att ta sig an serieledaren i Nobelhallen där Björklöven trivts bra historiskt. Björklöven som släpper in nästan 3,5 mål per match den här säsongen höll nollan mot Karlskoga senaste bortamatchen.

I nedsläpp diskuteras varför just Nobelhallen passar Björklöven så bra, varför laget har släppt in 16 mål mer än laget som släppt in näst mest mål i serien och varför spelaren med lagets bästa plus-minusstatistik, Niklas Pavel, inte får spela.