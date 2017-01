Stora frågor i mindre format

Januari: Nödvändigheten med tantteatern, Under [är jag] bar med Mia Westin och Charlotte Lindmark

Februari: Balkanparty 2017, No man’s land (livesänd teater på bio), Älskade familj och Killarna med Ögonblicksteatern, dansföreställningen Chotto Desh och Transaktion om sexsäljande unga män.

Mars: Kristina Lugn & Sarah Riedel (Littfest), I’m her(e) med PotatoPotato, Oförhappandes med Ronny Eriksson

April: Lång mörk främlis, vuxensaga med Teater Coco, Mens med Teater Tamauer, New eyes om baroque med Nils Landgren, Jonas Knutsson, Johan Norberg, Eva Kruse, Jeanette Köhn, Improclub med Skuggteatern, Allt som är värt spelas på Ersboda, A Line_up, show med After dark This is it! och minimusikalen Lilla stora livet med musik av Frida Hyvönen.

Juni: Sju gånger sju med Norrdans i samband med invigningen av nya utescenen på Gammlia

Lunchteater: Skogens konung med Greger Ottosson, Fishtank Mama om humor och föräldraskap och standup-showen I faderns, sonens och försäkringskassans namn.

Opera från MET:

Romeo och Julia, Rusalka, La Traviata, Eugen Onegin och Rosenkavaljeren.