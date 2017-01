Bra preventivmedel ej nog – friheten att välja/välja bort är för begränsad

Debattartiklar (2016-01-11) Ge hormonbaserade preventivmedel till dem som vill ha dem och ge de kvinnor som vill ha andra alternativ råd utan pekpinnar och skuldbeläggande. Vi behöver ha möjlighet att välja att skydda oss. Men det ska vara just det, en möjlighet och inte en skyldighet. Dessutom måste män bli medvetna om att de också har en roll att spela när det gäller barnalstring.

Det skriver Elin Hagberg, Umeå.

I likhet med författarna till artikeln ”Låt inte rädslan stå i vägen för valet av preventivmedel” (2/1) så anser jag att kunskap om preventivmedel är viktigt.

Här har vården en mycket viktig roll när det gäller information och rådgivning. Tyvärr är det ofta redan här som kommunikationen brister när vården försöker nå kvinnor med viktig information. Många kvinnor som vill välja bort hormonbaserade preventivmedel möter redan när de säger detta ett dåligt bemötande.

Jag vet detta eftersom jag är en av dessa kvinnor. Det som vanligen händer är att personalen direkt går i försvarsställning av hormonbaserade preventivmedel och i mitt fall har de oftast fokuserat på hur bra just kombinerade p-piller är.

Det låter bra att man nu har lagt om fokus och kan föreslå fler metoder inklusive den hormonfria kopparspiralen för de kvinnor som både önskar hormonfritt skydd och ett skydd med hög säkerhet.

Jag drevs inte av rädsla när jag gjorde mitt val men jag har liksom författarna mött kvinnor där detta är åtminstone en aspekt som påverkat deras val.

Samtidigt så måste rädda kvinnor mötas på ett respektfullt sätt och personalen vara villiga att verkligen höra den oro kvinnan har och att hon inte bemöts med argument som närmast går ut på att hon ska skärpa sig och att henne oro är helt obefogad. Det är uppenbart om man läser biverkningslistan till de vanligaste p-pillren att det finns mycket allvarliga biverkningar som även om de är ovanliga måste tas på allvar.

Även de mer vanliga och lindrigare biverkningarna kan för vissa kvinnor vara nog för att välja bort ett visst preventivmedel – och jag och många kvinnor vill vara tydliga med att vi förväntar oss respekt även för dessa val.

Det är sant att kvinnorna på 60-talet upplevde en revolution när p-piller kunde börja skrivas ut och användas och att kvinnors möjlighet att fatta beslut över sin egen kropp är något som varit av enorm betydelse för kvinnors frihet.

Men att ge kvinnor tillgång till preventivmedel är bara halva revolutionen, det är många av oss som nu inte längre är villiga att vänta på den andra halvan: männens ansvar för sin sexualitet. Här vill jag säga till dem som förfasas över de preventivmedelsfria kvinnorna, vad säger ni till deras partners?

Vad säger ni till de partners till kvinnor som söker abort? Vad säger ni till nyblivna fäder? Hur frågar ni över deras preventivmedelsval? Hur ser ni på att än i dag 2017 får män knulla utan att ta minsta ansvar för detta och kvinnor får ännu i dag 2017 ta ansvar för alla aspekter av barnafödande och eventuellt undvikande? Hur sjukt är det inte att vi inte kommit längre?

Ge hormonbaserade preventivmedel till dem som vill ha dem, det är det stora flertalet som är positiva till dem och ge de kvinnor som vill ha andra alternativ råd utan pekpinnar och skuldbeläggande. Det finns alternativ för dem som inte vill använda hormoner.

Gör män medvetna om att de också har en roll att spela när det gäller barnalstring även om det är konstigt att det faktiskt behövs i dag när vi som debattartikeln påpekar har vi haft obligatorisk sexualundervisning i 60 år.

En trebarnsfar som inte vill ha fler barn kanske ska sterilisera sig och inte be sin fru sätta in en spiral? En man vars flickvän just genomgått en abort kanske behöver höra hur han man använder kondom på ett korrekt sätt och att han är precis lika ansvarig för att kontrollera sin fertilitet som hans tjej är.

Om mäns ansvar för sina 50 procent av generna ses lika självklart som kvinnornas så kanske vården också kan lämna en del av deras oro för kvinnor som inte använder ett preventivmedel som påverkar den egna kroppen. Om kvinnor tvingas genomgå en abort de inte vill genomgå är det självklart ett problem men det kan vara värt att vända på perspektiven lite. Kanske är det inte kvinnan som inte skyddat sig som felat här utan den man som varit delaktig i att skapa denna graviditet.

Jo, jag förstår att vi kvinnor bär barnen och föder dem och att det är våra kroppar som tar stryk så jo, vi behöver ha möjlighet att välja att skydda oss, men det ska vara just det, en möjlighet och inte en skyldighet som värdiga samhällsmedborgare.

En sista reflektion är den att det känns som om man vill utmåla yngre kvinnor som otacksamma över de tidigare generationernas kamp för rätten till att bestämma över sin kropp. Vi är tacksamma men vi är inte nöjda.

Det räcker inte att preventivmedel är bra, vi vill välja hur, när och vilken sort vi vill använda, om vi nu vill använda preventivmedel.

Vi vill se ett ansvar utkrävt från män och förhoppningsvis fler alternativ för dem vilket vi sannolikt aldrig kommer få om inte de görs lika delaktiga som kvinnor.

