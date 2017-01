Storseger för IBK Dalen

Innebandy Dalen bröt sin tråkiga hemmatrend när laget tog en storseger mot Helsingborg på lördagen.

Det var dock Helsingborg som tog ledningen i matchen redan efter knappt tre minuter. Bara halvminuten senare kvitterade dock Patrik Rokka efter en riktig pärla där han kom bollen felvänd, men sedan vände sig på en femöring och sköt samtidigt.

Efter kvitteringen blev det något av ett ställningskrig där lagen bytte halvchanser med varandra.

Dalen fick möjlighet att spela 4 mot 3 i 1.20 och 5 mot 4 i ytterligare 40 sekunder, men trots att hemmalaget skapade ett par chanser så blev det inga mål. Flera av skotten gick istället i täck.

I slutet av perioden klev tredjefemma fram igen. Viktor Nystedt fångar upp Helsingborgs skott och för sedan snabbt upp bollen i banan. Dalen spelar sedan runt bollen snabbt och tillslut hamnar den hos Patrik Rokka som gör sitt andra mål för kvällen. Ett mycket fint anfall som resulterade i Dalenledning inför andra perioden.

Drygt sex minuter in i andra perioden bröt Helsingborg ett uppspel från Dalen och fick till en kontring. Trots att Måns Parsjö-Tegnér tog den bollen så lyckades Helsingborg behålla bollen i anfallszon och fick även med sig ett frislag. Frislaget vid rundeln passades upp till Kristoffer Fält som sköt rätt i magen på Parsjö-Tegnér. På returen höll sig Jami Manninen sig framme och kunde lätt peta in kvitteringen.

Efter kvitteringen släppte det helt för Dalen som gjorde tre mål på tre minuter. Det var Mattias Ljunggren som inledde målkavalkaden med ett hårt direktskott på Johan Erikssons pass.

Bara 1.45 minuter senare var det Jim Johanssons tur. Dalen fick ett frislag som Lukas Harnesk petade till Jim Johansson som skottade in 4-3.

Minuten efter var det dags att måljubla igen. Nico Scalvinoni fick in bollen till Johan Eriksson som sköt i direktsköt in 5-2. Dalen hade tagit ett ordentligt tag om matchen, men släppte ändå in reduceringen i slutet av andra perioden. Helsingborg fick spela powerplay och gjorde då 3-5, vilket också var ställningen inför tredje perioden.

Andra perioden var bara fem sekunder gammal när Dalen åter gick upp i en tremålsledning. Dalen vann tekningen och tryckte på uppåt. Jonas Svahn serverade Jim Johansson på kanten som sköt snyggt i bortre hörnet.

Efter Dalens 6-3-mål tryckte Helsingborg på bra och Dalen fick koncentrera sig på att försvara sin tremålsledning. Dalen gjorde det dock bra i försvarsarbetet, men ändå kom reduceringen för Helsingborg med drygt åtta minuter kvar av matchen. Victor Nystedt var lite oförsiktig med bollen framför eget mål och blev av med den bara någon meter från straffområdeslinjen. Daniel Johnsson höll sig framme och överlistade Måns Parsjö-Tegnér.

Dalen fick en utmärkt chans att dra ifrån ytterligare när Mika Kohonen utvisades för beträdande av målgård. Fredrik Edholms straff godkändes inte, men han revanscherade sig direkt när han under powerplayspelet fick sätta 7-4 för Dalen.

I slutet av matchen rann det iväg ytterligare när Helsingborg tog ut målvakten. Då kunde Anton Åkerlund och Ketil Kronberg sätta varsin boll i mål och det blev tillslut en storseger för Dalen med 9-4.