Hon är ”Frodos” flickvän

Nöje I onsdags dök världsstjärnan Elijah Wood oväntat upp på en bensinmack i Åsele. Han har den senaste veckan, tillsammans med ett kvinnligt sällskap, rest runt i norra Sverige. Nu kan kvinnan vara identifierad.

Under mellandagarna syntes Sagan om Ringen-skådespelaren Elijah Wood i Sundsvall för att senare komma till Östersund. Han har både lagt ut egna bilder på Twitter men också låtit sig fotograferas tillsammans med fans.

I onsdags var Anna Hägglund och handlade på OKQ8-macken i Åsele när världsstjärnan plötsligt dök upp där.

– Det var min sambo som såg att det var Elijah Wood, berättar Anna för VK.

– Jag såg inte först att det var han. Men till slut fattade jag det och då gick jag fram till honom och frågade om jag fick ta en bild. Och det var inga problem. Han var trevlig, och bara glad, säger Anna.

Hon tror att Elijah Wood också hade varit inne på macken och handlat.

– Jag tror det. Men jag såg inte vad han handlade.

Några dagar senare tog Wood in på Treehotel i Harads utanför Boden. Då var han i sällskap med en blond kvinna.

Nu pekar Aftonbladet ut kvinnan som den danskfödda tv-producenten Mette-Marie Kongsved (tidigare Katz)

Hon arbetar på det Los Angeles-baserade produktionsbolaget XYZ Films. Bolaget ligger bakom Netflixfilmen ”I don’t feel at Home in this world anymore” med just Elijah Wood i huvudrollen. Filmen har premiär i slutet av februari.

Paret har tidigare funnits med i varandras social medier och i en intervju på sajten The Mary Sue hyllade Elijah Wood danskan som en av de mest framträdande kvinnorna i filmbranschen.