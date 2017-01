Lokalt Tre personer i Västerbotten har vunnit storvinster på V86, meddelar ATG.

En person som lämnade in sin kupong via ATG.se lyckades pricka in åtta rätt på V86:s omgång på Solvalla/Åby på onsdagen. Det gav en vinst på 318 000 kronor.

Ytterligare två personer tog hem femsiffriga belopp. En västerbottning vann 65 000 kronor och en annan 64 600 kronor.

Den högsta utdelningen i ATG:s historia är en vinst på 67 312 000 kronor. Den delades ut 2010 under V75 i Axevalla.

CHRISTOFFER ÅHLUND/NORRAN