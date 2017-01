Hjältar satte stopp för branden

Räddningstjänsten har, med rätta, hyllats för arbetet vid storbranden.

När riktigt stora bränder bryter loss inser vi extra tydligt hur viktig närvaron är av en kunnig, modig och välutrustad räddningstjänst.

I en av intervjuerna VK gjorde under brandnatten sa Ingrid Elmnert, vars företag drabbades hårt av branden:

– Måste ge en eloge till brandmännen som var där.

– Vad de riskerar … otroligt att se på nära håll.

Som bekant har Umeå genom historien drabbats hårt av stora bränder.

Stora bränder har även drabbat andra orter.

På morgonen den 5 september 1921 ödelades exempelvis stora delar av Vilhelmina kyrkstad.

Elden spreds i en rasande fart mellan timmerstugorna. Panik rådde och räddningsresurserna var minimala.

I Vilhelmina fanns endast tre mindre brandsprutor till hands och brandmännen var givetvis chanslösa.

Vid 17-tiden stod det klart att halva bebyggelsen, 50 hus, utraderats.

Mycket har hänt sedan dess.

I samband med veckans brand i Umeå slet ett 40-tal brandmän under natten med att rädda fastigheterna.

All tillgänglig personal kallades in, även från räddningsstyrkan på Umeå flygplats.

Utöver dem jobbade poliser och annan extrapersonal.

Jag var själv på plats på natten och det är inte utan att man imponeras av arbetet.

Att även informationsbehovet är stort märkte inte minst de lokala medierna.

VK-redaktionen mobiliserade snabbt nattpersonal för att löpande berätta om utvecklingen.

Den mest lästa artikeln på vk.se om branden hade närmare 200 000 besök under ett dygn.

Lyckligtvis skadades ingen i branden.

/Ingvar Näslund, chefredaktör