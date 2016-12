Inflyttning i Bostadens nya ”kombohus

Umeå Nu flyttar de första hyresgästerna in på Bostadens första område med kombohus på Böleäng. Husen är prefabricerade och går därför snabbare att bygga och hyrorna går billigare.

KOMBOHUSEN PÅ BÖLEÄNG På Tranbärsvägen på Böleäng, där man tidigare rev ett kvarter med cirka 70 lägenheter, bygger Bostaden tillsammans med entreprenören JSB, så kallade kombohus. De är en del i ett koncept som bygger på en rikstäckande upphandling gjord av Sabo, allmännyttiga bostadsbolags intresseorganisation. Antal lägenheter: Totalt 180 st fördelade i 9 hus varav 6 st trevåningshus och 3 st fyravåningshus Lägenhetsstorlekar: 60 vardera ettor, tvåor och treor. FÖLJ ÄMNEN Böleäng Bostaden Bostad och byggande Umeå

– Det är lite som ett legobygge, faktiskt, säger Thomas Näslund, projektledare.

För lite drygt ett år sedan slogs de första spikarna ned för Bostadens stora nybygge på Böleäng, som dessutom är Sveriges största kombohusprojekt.

Husen är prefabricerade och byggs i hållbara material med lång livslängd.

-Det speciella med att bygga prefabricerat är den snabba produktionstiden. Fördelarna med att bygga koncepthus är att det är väl beprövat och att vi säkerställer att vi får en slutprodukt som håller hög kvalitet, säger Thomas Näslund, projektledare på Bostaden.

– Den stora vinsten är att det är rationellt och förutsägbart. Man uppfinner inte hjulet flera gånger utan utnyttjar erfarenheter, likheter och referenser.

Produktionen går också betydligt snabbare.

– Det sker med våldsam hastighet. När det var som snabbast byggde vi två våningsplan per vecka. Det är jättesnabbt. Det är ett legobygge egentligen.

Totalt bygger man 180 lägenheter fördelade på nio st tre- och fyravåningshus och nu flyttar hyresgäster in i de första 18 lägenheterna. Nästa inflyttning blir till sommaren då ytterligare tre av husen ska fyllas medhyresgäster, och i november 2017 räknar man med att alla nio hus ska vara inflyttade och klara.

Vid presentationen av projektet hoppades man också att det skulle bli billigare byggande och hyror. Har det infriats?

– Det har infriats, sen är det svårt att sätta fingrarna på hur mycket billigare, men det finns självklart vissa synergier, säger Thomas Näslund.

Hyran för lägenheterna blir 4750–5500 kr per månad för en etta, 7850 kr per månad för en tvåa och 9050 kr per månad för en trea.