Problem för Swedbank-kunder

Nyheter Det är fortsatta problem med att logga in på Swedbank i mobilen och på datorn. Problemen började under tisdagen och fortsatte även under onsdagsmorgonen.

– Det är någon form av problem men vi vet inte vilken typ av problem det är, säger Claes Warrén, presskontakt på Swedbank, till Aftonbladet.

– Det har varit ett antal ”dips” under dagen, som gör att det inte går att logga in. Men provar man någon minut senare kan det gå, berättade Claes Warrén, presskontakt på Swedbank för Aftonbladet.

Under onsdagsmorgonen hade man ännu inte kunnat åtgärda problemet.