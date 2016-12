Norra länsdelen Ett fönster till ett apotek i Skellefteåhamn blev under natten sönderslaget.

Privatpersoner ringde vid 23:40 under måndagskvällen in till polisen om en pågående skadegörelse. Två personer ska ha försökt krossa en ruta in till apoteket i Skellefteåhamn.

Polisen har varit på plats och gjort en anmälan om skadegörelse.