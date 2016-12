Lokalt SMHI har under annandagen gått ut med en kulingvarning för Bottenviken och Norra Kvarken under morgondagen.

Imorgon tisdag väntas det blåsa kraftigt till havs längs kusten. SMHI har under annandagen gått ut med en klass-1 varning gällande kuling längs både Bottenviken och Norra Kvarken. Under tisdag eftermiddag väntas det blåsa mellan 14 till 17 meter per sekund.

När det gäller klass-1 varningar för kuling är det farligt för fritidsbåtar och små yrkesfartyg att vistas till havs.