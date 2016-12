Klart: Säkert! till Umeå Open

Musik Säkert!, eller Annika Norlin som hon egentligen heter, släpper nya albumet Däggdjur den 3 februari nästa år, och kort därefter har Umeåborna chansen att se henne live på årets upplaga av Umeå Open. Läs Norlins egna ord om festivalens senaste artistsläpp här nedan!

Texten är tagen från ett pressmeddelande av festivalarrangören Humlan och återges i sin helhet.

“Min musikaliska uppväxt har alltid handlat mycket om avskalad indie och singer/songwriters. Jag lyssnade så mycket på avskalad indie och singer-songwriters att när jag själv började spela in skivor var jag less på att ens lyssna på genren, gjorde allt jag kunde för att komma bort från den. Vi lägger in ett beat här så det inte låter singer/songwriter, mvh/jag i tio år. Obs sen har det ganska ofta låtit exakt så ändå.

Sen hände nåt – jag tror det kanske var ett övermått av kalkylerad pop på radion – som gjorde att allt jag längtade efter var att få höra en vanlig jävla gitarr och nån som ibland menade vad dom sjöng. Jag satt och plockade fram Elliot Smith och Nirvana Unplugged igen. Synd, tänkte jag, att man inte kan göra sing/song på svenska, det blir jämt så lökigt. Synd, tänkte jag, att jag måste sjunga allting själv, det skulle vara kul att experimentera med hur det skulle låta om nån annan sjöng det här.

Där ungefär gick jag igång. Min förra skiva, The Fox, The Hunter and Hello Saferide (2014) hade långa och vindlande noveller till texter och därför ville jag nu, som brukligt med Säkert!, göra motsatsen: fokusera på känslorna. Det skulle bli en varm och ohipp skiva som man inte skryter med i dagsljus men tjejlyssnar på när man går hem från krogen. Texterna är ännu mer rotade i mig än tidigare. Skivan handlar om att vara människa och samexistera med andra människor.

Henrik Oja och jag spelade in i Second Home här i Umeå som vanligt. Vi lyssnade på Leonard Cohen. Featuring prominenta gäster mest från norra Sverige, vilka får ni se när skivan kommer men obs mest inga kändisar. Man vill ju vara Dazed and Confused och inte Ocean’s Eleven. När vi ses på Umeå Open är det vi som vanligt: Henrik och jag, Daniel Berglund, Mats Hammarström, Frida Johansson, Jakob Nyström och Lovisa Nyström. Kanske dyker upp en och annan gäst även.

mvh/Annika Norlin”

Under sin karriär har Annika Norlin växlat mellan artistnamnen Hello Saferide och Säkert. Det sistnämnda var från början vikt för svenskspråkig musik. Men 2011 kom albumet ”Säkert på engelska”, med engelska versioner av tidigare utgivna låtar på svenska.

JOEL LINDBERG

TT