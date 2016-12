Bussutbildning läggs på is

Vännäs Förändrade statsbidrag gör att den populära bussförarutbildningen på Liljaskolan i Vännäs läggs i malpåse.

– Jättetråkigt, säger skolans kommunikatör Roland Samuelsson.

Vid Liljaskolan i Vännäs utbildas yrkesförare inom buss och lastbil. Men nu tvingas Liljaskolan pausa bussförarutbildningen under våren 2017.

Anledningen är främst att reglerna för statsbidragen till den här typen av vuxenutbildning har ändrats.

– De senaste åren har tilldelningen av platser för utbildningen varit för lågt för att utbildningen ska vara ekonomiskt bärande, säger Liljaskolans kommunikatör Roland Samuelsson och fortsätter:

– Nu träder en ny förordning i kraft för hur statsbidragen ska fördelas. Detta sammantaget gör att skolan måste se över under vilka former utbildningen kan genomföras framöver.

Resultatet blir att den utbildning som skulle ha påbörjats i slutet av januari ställs in.

Något som kommer väldigt olägligt. Dels för att branschen skriker efter förare, men också för att utbildningen har hjälpt till med integrationen.

– Det roliga med utbildningen på Liljaskolan är att vi har haft många personer med invandrarbakgrund. Och då är ju språket väldigt viktigt, vilket vi har jobbat mycket med, säger Roland Samuelsson.

– Men det roligaste är ju att de som har gått på den här buss­förarutbildningen har fått jobb.

Målet blir nu i stället att dra i gång verksamheten till hösten 2017, förutsatt att det finns ekonomi för det.

Även den socialdemokratiske politikern Anders Forss har reagerat på sin blogg på vk.se, där han skriver:

– Jag har under lång tid sett Vännäs kommun och Liljaskolan som ett föredöme i Sverige av den enkla anledningen att man idogt hållit fast vid yrkesutbildningar och yrkesförberedande utbildningar trots att många andra kommuner växlat spår och koncentrerat sig på teoretiska utbildningar, skriver Anders Forss och fortsätter:

– Liljaskolans bussförar­utbildning har dessutom ett mycket gott rykte ute i landet då de chaufförer som genomgått sin utbildning till bussförare vid Liljaskolan i Vännäs ses som oerhört välutbildade och kunniga av branschen. Och så vitt jag vet har mer eller mindre alla som genomgått bussförarutbildningen i Vännäs fått jobb direkt efter avslutad utbildning vilket är ett gott betyg åt utbildningen och ett tecken på att branschen uppskattar det fina arbete Liljaskolan i Vännäs gör med landets blivande bussförare.