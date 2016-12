Smugglade sprit – hävdar köpmani

Umeå Mannen hävdar att han drabbades av köpmani när han i ett svep köpte 500 liter öl, 156 liter vin och 186 liter sprit. Nu döms han för smuggling.

Umeåbon, som är i 40-årsåldern, stoppades i januari 206 vid färjelägret i Helsingborg. I lasten hade han 504,2 liter starköl, 156 liter vin och 186,4 liter starksprit. Efter att ha trasslat in sig i en lång rad lögner döms han nu för smuggling.

I samband med att han togs på bar gärning hävdade mannen att han skulle ha all alkohol till ett bröllop under sommaren. I tingsrätten har han dock förklarat att han bara sa det för att han var stressad. I själva verket är han singel och hävdar att han skulle ha alkoholen till sin 42-årsfest som skulle hållas i juli och där han hade tänkt att förse ett 80-tal gäster med rikligt med alkohol. Enligt tingsrättens beräkningar motsvarar den införda alkoholmängden en flaska vin per person till 1000 personer, vilket gör att födelsedagsfest-förklaringen inte håller en närmare granskning.

Som en förklaring till den stora mängden alkohol förklarade mannen att han drabbades av köpmani när han var i Tyskland eftersom alkoholen var så väldigt billig. Tingsrätten gör dock bedömningen att även detta är en lögn eftersom han hade handlat i gränshandelsbutikerna i Tyskland bara några månader tidigare och därför knappast kan ha blivit förvånad av priserna.

Tingsrätten konstaterar slutligen att den enorma mängden alkohol som mannen köpte skulle räcka i fem års tid enligt mannens normala alkoholkonsumtion.

Därmed bedömer tingsrätten att det är klarlagt att Umeåbon köpt alkoholen till annat än eget bruk och därmed borde beskattas. Straffvärdet är fyra månaders fängelse, men eftersom mannen tidigare är ostraffad stannar påföljden vid villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst.