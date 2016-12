Klart: De får åka Tour de Ski

Svenska truppen:

Damer

Anna Haag, Anna&Emil sportklubb, Charlotte Kalla, Piteå elit, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Maria Nordström, Ulricehamns IF, Maria Rydqvist, Älvdalens IF, Emma Wikén, Åsarna IK.

Herrar

Jens Burman, Åsarna IK, Axel Ekström, Garphyttans IF, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Marcus Hellner, Gellivare skidallians, Daniel Richardsson, Hudiksvalls IF, Viktor Thorn, Ulricehamns IF.

Program:

Etapp 1 – 31 december, Val Müstair, Schweiz

Sprint (F)

Etapp 2 – 1 januari, Val Müstair, Schweiz

5/10 km, masstart (K)

Etapp 3 – 3 januari, Oberstdorf, Tyskland

5+5/10+10 km, skiathlon

Etapp 4 – 4 januari, Oberstdorf, Tyskland

10/15 km jaktstart (F)

Etapp 5 – 6 januari, Toblach, Italien

5/10 km (F)

Etapp 6 – 7 januari, Val di Fiemme, Italien

10/15 km, masstart (K)

Etapp 7 – 8 januari, Val di Fiemme, Italien

9 km, (F), slutklättringen