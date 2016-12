Besked: Nattågen till Norrland blir kvar

Lokalt Trafikverket meddelade i dag att nattågen till övre Norrland blir kvar.

Beslutet innebär att nuvarande avtal, som sträcker sig mellan 2013-2018 förlängs i ytterligare två år fram till 2020.

Beslutet omfattar en fortsättning av nuvarande upplägg med två nattåg per dygn i vardera riktningen mellan Stockholm och övre Norrland.

Inför upphandlingen av nuvarande avtal initierade Trafikverket en samverkansgrupp med regionala aktörer. Syftet var att utveckla trafiken och verka för att resandet med tågen ökar.

Efter en nedgång under 2013 och 2014 har resandet ökat under 2015 och 2016. 2016 uppgick antalet resande till 490 000 per år, vilket är den högsta nivån sedan 2010.

– Vi är nöjda med samarbetet med regionala aktörer och SJ, som har resulterat i en positiv resandeutveckling, säger Anna Fällbom, chef Transportsystem och utredningar på Trafikverket.

Besöksnäringen säger i en kommentar att beskedet var mycket glädjande:

– Vi har arbetat intensivt med att påtala behovet av två nattåg tillsammans med Svenska Turistföreningen och resten av Marknadsgruppen för nattåg. Under hela processen har vi haft en bra dialog med Trafikverket som vi upplever har lyssnat till en växande närings behov. Vi välkomnar den fortsatt offensiva satsning på nattåg och glädjer oss åt att vi får behålla våra två nattåg säger Erica Mattsson, vd för Swedish Lapland Visitors Board, i ett pressmeddelande.