Nedslående resultat för Holmlund

Alpint Skicrossåkaren Anna Holmlund kraschade svårt under en träning i måndags och opererades akut för hjärnblödningar. Efter dagens undersökningar kan skidförbundet inte komma med några goda nyheter.

– Under dagen har en tredje datortomografi av hjärnan utförts och resultatet är tyvärr nedslående. Skador man inte kunnat se under tidigare undersökningar visar sig nu och de är dessvärre utbredda, säger landslagsläkaren Jakob Swanberg i ett pressmeddelande.

Hon befinner sig fortfarande på traumacentret i Bolzano dit hon fördes med helikopter efter olyckan. I pressmeddelandet står:

”Det är fortfarande svårt att formulera en relevant prognos men allmänt kan sägas att skador av denna typ brukar kunna ge betydande men. Man har börjat lätta lite på de sövande läkemedlen och kommer att stegvis fortsätta med detta under natten för att bättre kunna utvärdera Annas status. Utifrån hennes reaktion på detta bestämmer man hur man ska gå vidare.”

Jakob Swanberg är försiktigt optimistisk till att Anna Holmberg kommer att kunna återhämta sig från skadorna hon ådragit sig.

– Anna är urstark och hon har överraskat oss förr med sin enastående förmåga att återhämta sig ifrån skador. Vi hoppas naturligtvis fortfarande att hon gör det på nytt men samtidigt måste vi vara realistiska och förstå allvaret i den situation som nu råder, säger Jakob Swanberg i ett pressmeddelande.