Flydde från polisen – hittades i träd

Inrikes En poliskontroll i Luleå fick en oanad vändning då föraren flydde upp i ett träd.

FÖLJ ÄMNEN Luleå Inrikes

Det hela utspelade längs väg 596 i höjd med Örarna i Luleå. Efter att polisen vinkat in fordonet hoppade föraren ut ur bilen och sprang in i skogen. Ytterligare en polispatrull kallades till platsen och en jakt efter mannen startade. Två timmar senare påträffade polisen föraren uppe i ett träd en bit in i skogen.

Föraren är tagen till sjukhuset för provtagning och förhör. Han är i nuläget misstänkt för drograttfylleri samt grov olovlig körning.

PONTUS JOHANSSON

NORRBOTTENS-KURIREN