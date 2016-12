Dubbla olyckor på E4

Bränder och olyckor En lastbil körde under tisdagseftermiddagen in i mitträcket på E4 norr om Sörmjöle. Knapp en timme senare körde en personbil in i vägräcket bara någon kilometer norr om lastbilsolyckan.

Både olyckorna har inträffat i södergående riktning. Det råder just nu totalstopp i trafiken på E4 söderut, medan framkomligheten uppges vara begränsad i norrgående riktning.

Trafikverket uppger att det är risk för besvärligt väglag på olycksplasterna, mellan Umeå och Husum, på grund av is och vatten på vägbanan.

Lastbilsolyckan körde in i mitträcket strax innan klockan 16.